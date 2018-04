Kapo aastaraamat: kapo tabas eelmisel aastal viis Venemaa kasuks luuranud meest, neist kolm juhtumit olid seni teadmata

Iga Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevusega seotud inimene peab arvestama, et näiliselt romantilisel luuretegevusel on üldjuhul tõsised tagajärjed ja ei tasu uskuda vaenulike eriteenistuste juttu sellest, kuidas Eesti vastuluurele vahele jäämine on sisuliselt

välistatud.

Tavateadmise kohaselt on iga eriteenistuse peamine eesmärk omada agenti juurdepääsuga tundlikule teabele, iseäranis riigisaladustele. Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste kogutav luureinformatsioon on

enamasti kas ametkondlik teave või isikuandmed. Seda kasutatakse edasiste luureoperatsioonide planeerimisel või algmaterjalina analüüside koostamisel. Seega arvamus, et eriteenistused on huvitatud

vaid riigisaladuste hankimisest, ei ole tänapäeval enam aja- ega asjakohane. Nii ei ole Eestis karistatav mitte ainult riigisaladuse edastamine välisriigi esindajale, vaid ka nende antud muude ülesannete

täitmine, millega kahjustatakse Eesti Vabariigi julgeolekut.