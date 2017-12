Kaotatud viipemakse-kaardilt haihtus hulk raha. Kas moodne makseviis ikka on ohutu?

Kaks noorukit leidsid Haapsalus pangakaardi, ning kuna sel olid viipemaksed lubatud, said nad kerge vaevaga kätte 145 eurot võõrast raha, kirjutas Lääne Elu. Kas see tähendab, et sadade tuhandete inimeste vara on ohus, justnagu oleksid nad oma PIN-koodi pangakaardi peale kirjutanud?

Mugavad NFC ehk kontaktivabad pangakaardid jõudsid Eestisse möödunud aastal. Esmalt andsid viipemaksekaardid välja Swedbank, LHV ja Nordea. Tänavu sügisel otsustas viipekaarte kasutama hakata ka SEB Pank.

Algselt sai PIN-koodi sisestamata tasuda kuni 10-euroste ostude eest. Käesoleva aasta sügisel tõsteti maksimaalne summa 25-euro peale. Mujal Euroopa riikides jäävad kontaktivabade maksete limiidid 20 ja 40 euro vahele.

Vähem kui kahe aastaga on pelgalt Swedbank väljastanud üle 220 000 viipemakset võimaldava pangakaardi. Olenemata sellest, et praegu ei ole viipemaksete osakaal veel kuigi suur, ennustavad pangad, et 2020. aastaks tehakse iga teine kaardimakse kontaktivabalt.

Delfi uuris LHV-lt ja SEB Pangalt, mida teha, et mugavalt viipemakseid edasi kasutada, kartmata, et kontaktivaba lahendus on mugav ka pätipoisile.

SEB panga pressiesindaja Evelin Allase sõnul saab SEB pangakaartide puhul endale päevase viipemaksete limiidi ise määrata. Küll aga on turvalisem hoida see pigem väiksem. "Arvesse tuleks võtta oma ostukäitumist ja selle järgi otsustada," tõdes Allas. Küll aga kinnitas ta, et SEB pangakaartide puhul tuleb iga kolme kuni viie ostu tagant turvalisuse mõttes siiski sisestada PIN-kood. PIN-koodi peab sisestama ka juhul, kui päevane viipemaksete summa on ületamas 50 eurot.

Loe veel

Allase sõnul ei tasu karta seda, et keegi ühistranspordis või avalikes kohtades terminaliga ringi käib ja viipemaksete abil enda kukrut suurendab. "Et viipemaksed sooritada, peab kaart olema kaardimakseterminalile siiski väga lähedal, nagu valideerimiselgi," selgitas Allas.

LHV viipemaksekaardiga saab ühe päeva jooksul kaarti viibutades kulutada kuni 500 eurot. LHV pressiesindaja Priit Rumi sõnul tuleks aga limiitide määramisel kindlasti arvestada, kui palju päevas kulutatakse, et vältida Haapsalus aset leidnud intsidenti. "Kui tavapäraselt kulutate ühes päevas paarkümmend eurot, siis ei ole mõtet ka limiiti 500 euroni tõsta," sõnas Rum.

Viipemakseid sisse ja välja lülitada ning limiite suurendada või vähendada saab internetipangas.

Kaardi kaotamisel blokeerige see internetipangas või teavitage koheselt panka!