Kaotatud madu! Seadusesilma poolest on hulkuv kägistajareptiil täpselt sama, mis plehku pannud kodukass

Just järelvalve on siinkohal märksõna, sest grillpeo ajal murul omaette askeldanud madu pääses laia maailma saja meetri kaugust naabriküüni avastama. Seetõttu on algatanud vastava menetluse ka veterinaaramet, mille ülesanne on selgitada välja, kas loomapidaja tegu või tegevusetus seadis ohtu looma heaolu. Looma ohtu seadmine pole kooskõlas loomakaitseseadusega, mis kehtib ka madudele.

Veterinaarameti pressiesindaja Elen Kurvits sõnas, et nende võimuses on teha omanikule rahaline trahv, madu konfiskeerida nad ei saa ning naabrite kaebustega nemad ei tegele.

Otsingute käigus käis kohapeal asja uurimas veel politsei. Nad hindasid kadunud maost tulenevat ohutaset madalaks. "Vahetut ohtu ju madu tegelikult kellelegi ei põhjustanud," selgitas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Tema sõnul pole politsei uurimist algatanud ning täiendavaid kaebuseid pole laekunud, kuigi juhtumid vaadeldi kui avaliku korra võimalikku rikkumist - kas kodanikele oli tagatud turvaline elukeskkond.

Virk nentis, et olukord pani politseinikud käsi laiutama. "Üks asi on oma madu käia avalikus rannas ujutamas, mille peale me välja tulime ning palusime omanikul mao rõngasse tõmmata ning koju sõita," rääkis ta. Teine asi on see, kui ohutuks hinnatud, kuid lihtsalt harjumatu, koduloom oma koduaiast põgenema pääseb - siis loodetakse lihtsalt seda, et loom terveks jääks ning turvaliselt oma terraariumisse pääseks.

Vesteldes maoeksperdi ning Pärnu minizoo omaniku Peeter Põldsamiga ilmnes, et madusid ei kiibita ega peeta nende üle riikliku arvestust. "Lemmikloomad nagu iga teinegi, kallimad ning haruldasemad on kiibitud," sõnas ta.

Aastakümneid madudega tegelenud mees väitis, et niisama omanikult madu ühe juhtumi põhjal ära võtta ei saa. "Mees upitab oma madudega oma ego, ega see päris normaalne pole, et tal maod peo ajal lahtiselt aias on," sõnas Põldsam. Ta tõi selliseid näited veelgi, näiteks olevat keegi meesterahvas möödunud nädalavahetusel oma madu Pärnu rannas jalutamas käinud.