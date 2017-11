Kaosestsenaarium: mis võib juhtuda, kui elekter päevadeks või nädalateks kaob?

Kolmapäeva õhtul osale Põhja-Tallinnast ajutiselt pimeduse toonud elektrikatkestus on üks harvadest ulatuslikumatest, kuid teoreetiliselt pole välistatud ka võimalus, et kogu Eesti territoorium ühtlaselt pimedaks jääb.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster rääkis Õhtulehele, et võimalus, kui elekter kogu riigis ära kaob ja seda ka rahuajal, on olemas, sest Eesti on osa palju suuremast süsteemist ning kõik on omavahel seotud.

Samas möönab Köster, et Eestis pole kunagi olnud elektrikatkestust, kus kogu riik oleks olnud täiesti pime, ning isegi Tallinnas pole kaua olnud riket, kus terve alajaam oleks jäänud pimedaks, nagu üleeile juhtus.

"Loomulikult sõltub probleemi ulatus sellest, kui suur osa Eesti territooriumist on samal ajal elektrita," selgitab Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees. "Esimeseks abinõuks joogiveevarustuse tagamisel on diiselgeneraatorid. Suuremates linnades ja asumites on statsionaarsed generaatorid olemas, ent kasutusel on ka mobiilsed generaatorid, seega lokaalse probleemi puhul saab neid vedada sinna, kuhu vaja."

Artikkel on refereeritud Õhtulehest.