Kannatanu: Valga haigla ründaja peksis ohvreid valimatult, lööke said ka eakad voodihaiged

Valga haiglas hullunud psühhiaatriapatsiendi rünnaku ohvriks langesid meditsiinitöötajad ja lamavad patsiendid, kes end kaitsta ei saanud.

Üks rünnaku ohvriks langenud patsient rääkis Delfile, kuidas kõik alguse sai. Ta kirjeldas, et meditsiinitöötajad tegid kinnise palati ukse lahti ja nii pääses märatsev mees isolaatorist välja.

„Ta käis julmalt palatist palatisse,” kirjeldas kannatanu, et suurt kasvu mees võttis inimesi üks haaval ette ja peksis neid. Viga sai kuus töötajat ja viis patsienti. Kannatanuid ründaja ei valinud - hoope said ohvrid hoolimata soost ja vanusest. Kannatanute seas oli ka väga eakaid patsiente. „Need, kes põhiliselt tappa said, olid medtöötajad või lamajad patsiendid,” kommenteeris ohver.

Ses osakonnas, kus Delfiga rääkinud patsient viibis, tegutses ründaja umbes 15 minutit. „Selle ajaga oli kõik puruks ja laiali pekstud. Kõik, mis ette jäi, maha ja puruks lendas,” meenutas kannatanu.

Politsei viis ründaja küll ära Tartu ülikooli psühhiaatriakliinikusse, kuid hingerahu see siiski täielikult tagasi ei toonud. „Minna ei saa ka kuskile, kui nädal aega tagasi on operatsioon tehtud,” nentis ta.

Eile õhtul kella 22-23 vahel ründas Valga haiglas kolmandal korrusel isolaatoris viibinud patsient haigla töötajaid ja patsiente. Rünnaku tulemusel sai viga 12 inimest, kes said haigla kinnitusel kohe ka abi. Haigla töötajad lubati valve lõppedes koju, täna nad tööl pole.

Loe veel

Haigla juhataja Marek Seeri sõnul said kannatanud paljakäsi rünnanud patsiendiga rüseledes peamiselt põrutusi ja marrastusi. Delfiga vestelnud ohver märkis, et hoopide tulemusel saadi paraku ka näopiirkonda luumurde.

Kohale kutsuti politsei, kes rahustas patsiendi maha. Mees ründas ka üht politseinikku.

„Väljakutse saanud politseipatrull oli sündmuskohal mõne minutiga. Olukord oli tõsine, sest mees käitus ettearvamatult ning vigastatute ring suurenes üsna kiirelt lühikese aja vältel,” kirjeldas Lõuna prefektuuri politseikapten Toomas Joakit.

Sündmuskohale reageerinud politseipatrulli eesmärgiks oli agressiivne patsient võimalikult kiiresti ohutuks teha ja vältida ohvrite lisandumist. „Mees osutas politseinikele kinnipidamisel vastupanu, kuid ta rahunes kiirelt pärast politsei sekkumist ja käeraudade peale panemist,” selgitas politseikapten.

Juhtumi uurimiseks algatab politsei kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad kehalist väärkohtlemist ehk teise isiku löömist ja tervise kahjustamist, kui see on toime pandud korduvalt, ning rünnet politseiametniku vastu.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väina sõnul selgitatakse menetluse käigus ühtlasi välja, kas isik on süüdiv või süüdimatu. „Hetkel on ründaja arstide järelevalve all ning teistele inimestele ta ohtlik ei ole,” lisas Väin.