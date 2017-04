Kandidaadid Ibrus ja Jõesaar protestivad Nõgene määramise vastu ERR-i nõukokku

Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks kandideerinud Indrek Ibrus ja Andres Jõesaar koos veel nelja meediaala asjatundjaga on teinud riigikogu kultuurikomisjonile ning fraktsioonidele pöördumise, milles protestivad kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene määramise vastu nõukogu liikmeks.

"Eelmisel nädalal sai teatavaks, et kultuurikomisjonis otsustati teiste kõrval määrata Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks ka kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene. Leiame, et kuigi formaalselt ei keela Eesti Rahvusringhäälingu seadus kõrge täitevvõimu ametniku seadmist ERR-i nõukokku, ei lähe see kokku seaduse mõttega ning rikub selgelt mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud avalik-õiguslike meediateenuste korraldamise reegleid, millega Eesti on end sidunud," vahendab ERRi uudisteportaal pöördumist.

"Samuti kahjustab see kultuuriministeeriumi võimet kujundada meediapoliitikat Eestis."

Pöördumisele on lisaks Ibrusele ja Jõesaarele alla kirjutanud Epp Lauk, Karmen Turk, Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Andra Siibak.

"Praegusel juhul määratakse /.../ seadusjärgsete sõltumatute asjatundjate kohtade arvelt nõukogusse ka kultuuriministeeriumi kantsler kõrge täitevvõimu ametnikuna. Nii on ERR-i nõukogus lisaks poliitiliste erakondade mõjule juba tegemist täitevvõimu mõjuga või vähemalt selle riskiga," kirjutavad pöördumise autorid.

Allakirjutanud teevad kultuurikomisjonile ettepaneku võtta tagasi otsus Nõgene nõukogu liikmeks määramise kohta.

Lisaks soovivad nad, et komisjon algataks rahvusringhäälingu seaduse uuendamise "eesmärgiga ERR-i juhtimine depolitiseerida ning tagada riigi positiivsed kohustused vastavalt rahvusvahelistele õigusaktidele".