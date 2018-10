Kanal 2 saate "Radar" tegijad avastasid suure infolekke Eesti koolide haldamise infosüsteemis

Dokumentide hulgas on ka psühhiaatrilised hinnangud laste vaimsele tervisele, teatas Kanal 2 pressiteate vahendusel.

"Nende dokumentide peal on väga delikaatset informatsiooni perede olukorra, laste psüühilise käitumise ja traagiliste sündmuste kohta, mis perekondades on toimunud ning need võivad hullemal juhul ka aastakümneid hiljem kedagi täiskasvanuna veel mõjutada," ütles sihtasutuse Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi.

"See olukord tuleb võimalikult kiiresti lõpetada ja selgeks teha, miks selline asi sai üldse juhtuda," kommenteeris andmeleket õiguskantsler ja lasteombudsman Ülle Madise.

Politsei- ja piirivalveameti vanemkorrakaitseametnik Kristel-Liis Kaunismaa lisas: "Siin võib mängu tulla pahatahtlikkus, tagakiusamine või selle lapse topelt ebamugavasse olukorda panemine, kui need dokumendid peaksid sattuma kolmandate isikute kätte."