"Kanakarja kambakast" rääkinud Urmas Reinsalu sai naisteühendustelt kõrge tunnustuse naistevastase vägivalla vastu võitlemise eest

ENÜ pressiteates on öeldud, et auhind antakse üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks. Valge Lindi auhinna saab minister Reinsalu ENÜ kinnitusel seadusemuudatuste algatamise eest, mis lisavad turvatunnet väga paljude vägivalda kogenud naiste ja laste ellu. "Seadusemuudatus annab juurde kindlust, et kohus kaalub muude asjaolude kõrval alati ka vägivalla aspekti. Nii vägivalla otseste ohvrite kui nende laste huvid on seetõttu õiguslikult paremini kaitstud," ütles ENÜ eesistuja Harda Roosna.

Marina Kaljurand (SDE) aga imestab Facebookis, kas saatuse iroonia või lõpuni läbimõtlemata otsus? "Urmas Reinsalu pälvis ENÜ (Eesti Naisteühenduste Ümarlaud) poolt valge lindi, tunnustamaks tema kui justiitsministri panust võitlusesse naistevastase vägivallaga. Jah, seesama Urmas Reinsalu, kes veel kevadel nimetas Ojasoo vastast protesti "kanakarja kambakaks"," ütleb ta.