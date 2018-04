Kanadas suri EELK peapiiskop Andres Taul

Täna hommikul suri oma kodus Kanadas E.E.L.K. peapiiskop emeeritus Andres Taul (11.08.1936 – 24.04.2018), kes oli viimane eksiilkiriku peapiiskop enne kodueesti ja väliseesti kirikute ühinemist 2010. aastal.

Pärast kirikute ühinemist jätkas Taul teenimist EELK Välis-Eesti piiskopkonna piiskopina, kuni emerituuri siirdumiseni 2017. aasta kevadel, mil EELK Konsistoorium omistas dr Andres Taulile peapiiskop emeerituse aunimetuse.

"Iga inimene jätab oma eluteele jälgi. Need jäljed on erineva suuruse, sügavuse ja kujuga. Andres Tauli teel on sügavad ja selged jäljed, mis näitavad, et nende omanik oli alati teadlik, kuhu on teel, järgides Kristust," ütles peapiiskop Urmas Viilma peapiiskop emeeritus Andres Tauli mälestades. "Vaimuliku ja hingekarjasena oli Andres Taul paljude jaoks teele saatjaks, raskustes ja ohtudes toetajaks ning õige suuna näitajaks," lisas Viilma.

Vabariigi president on omistanud 2002. aastal Andres Taulile Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. EELK Konsistoorium on teda tunnustanud 2007. aastal EELK Teeneteristi I järgu ja 2017. aastal elutööpreemiaga. Tartu Ülikool on 2009. aastal andnud Andres Taulile audoktori kraadi.

EELK Konsistoorium mälestab ustavat kirikujuhti ja eestlaskonna ülemkarjast eksiilis ning avaldab südamlikku kaastunnet abikaasale, lastele ja tütrepojale.