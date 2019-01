Kampaania viib Aafrikasse: Hanso läheb julgeolekunõukokku pürgimise kampaaniat tegema mustale mandrile

Hanso osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis ja Kaplinnas, Lesotho Kuningriigis Maserus, Eswatini Kuningriigis (Svaasimaal) Mbabanes ja Lobambas ning Mosambiigi Vabariigis Maputos.

Hanso tööreis Aafrikasse kestab tuleva nädala esmaspäevast kuni 4. veebruarini.

Eesti soovib saada tulevaks ja ületulevaks aastaks ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Tegemist on Eesti esimese katsega ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks saada.

ÜRO Julgeolekunõukokku kuulub viis alalist ja kümme mittealalist liiget. Alalised liikmed on Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hiina.

ÜRO Julgeolekunõukogu ülesandeks on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamine ja see on on ainus ÜRO organ, mis saab vastu võtta täitmiseks kohustuslikke otsuseid ehk resolutsioone.

ÜRO Julgeolekunõukogu liikme kampaania oli mullu ka paljude president Kersti Kaljulaidi välisvisiitide teemaks.