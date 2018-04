Kalvi Kõva sotside kukkunud toetusest: oleme aru saanud, et seis ei ole kiita

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär ja riigikogu fraktsiooni esimees Kalvi Kõva nentis aprillikuus 6 protsendini kukkunud toetust kommenteerides, et seis ei ole kiita ja pikemas plaanis loodetakse toetust siiski kasvatada.

"Me oleme juba mõnda aega tagasi aru saanud, et seis ei ole kiita. Nii olemegi sotside leeris viimastel kuudel olulisi muutusi teinud. Kasvõi erakonna peasekretäri ja ministrivahetuse otsused," ütles Kõva Delfile. "Me ise nendest muudatustest reitingule lühiajalist mõju - ei tõusu ega langust - ei oodanud, küll aga loodame tehtud otsuste tulemusena pikemas plaanis oma poliitikaid laiemalt ja edukamalt selgitada ning toetust mitte ainult taastada, vaid ka kasvatada," rääkis Kõva.

Kõva sõnul näitab uuring, et sotside toetajate langusest veelgi enam on kasvanud nende valijate arv, kel kindel eelistus puudub. "Usun, et osa meie toetajaid ongi andnud meile täna aega nii-öelda käiguvahetuseks," sõnas Kõva.

"Selge on see, et paljud värsked olulised otsused, nagu päästetöötajate hüppeline palgatõus, ka politseinike, õpetajate ja kultuuritöötajate järgmisel aastal kasvavad palgad, antud uuringule ja nii ka meie reitingule positiivset mõju veel osutada ei jõudnud," nentis Kõva. "Olen kindel, et need on õige otsused ja sotside toetus kasvab."