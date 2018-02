Kalvi Kõva: erakonna tegemine on raske töö

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Kalvi Kõva lausus, et partei tegemine on raske töö, mis ei pruugi õnnestuda.

Tänane EPL kirjutas, et grupp inimesi käib koos mõttega luua järgmise aasta riigikogu valimiste ajaks uus erakond.

Kõva ütles, et kui vaatame viimasel ajal tekkinud parteisid, siis Vabaerakond pole suutnud luua üle-eestilist organisatsiooni. Neil on üksikud tipp-poliitikud, aga erakonnana pole nad välja vedanud.

"See on raske, suurt pühendumust ja aega nõudev töö," rääkis Kõva, kes rõhutas, et temal pole erakonna loomise kogemust.

"Kui keegi tahab proovida, siis lasku minna," leidis Kõva.

Erakonna tegemine nõuab head juhti ja raha. Võib teha nii, nagu EKRE, kus parteiaparaat on perekond Helmed ja kus kontor on riigikogu. Kui kaasata inimesi, selgitada oma maailmavaadet, siis on see kulukas.

Kas erakond vajab ka ideoloogiat või saab ka ilma? Kõva tõi jälle näiteks Vabaerakonna, mis elas tükk aega ilma ideoloogiata.

Projektipartei üheks valimiseks saab tema sõnul ilma ideoloogiata teha küll, häid näiteid on Lätist, kuidas seal on parteisid tehtud, mis on saanud parlamenti, aga paari aastaga kaotanud oma toetuse.