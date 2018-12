Kalvi Kõva: eelarve toob ühiskonda juurde jõukust, turvalisust ja hoolivust

Kõva sõnul paneb järgmise aasta eelarve paneb omamoodi punkti laste- ja peretoetuste reformile, mille sotsiaaldemokraadid 2014. aastal käivitasid. Kui toona maksis riik esimesele ja teisele lapsele toetuseks 19 eurot, siis 1. jaanuarist on selleks summaks 60 eurot.

"Vahepealsete aastate jooksul on kerkinud kolme- ja enamalapselise pere toetus 200 euro võrra ning riigi toel on rohkem lapsi leidnud tee huvihariduse juurde. Eestis on saanud riik, kus palju lapsi ei tähenda vaesusesse langemist. Me oleme lähedal suurele eesmärgile, milleks on, et ükski laps ei tohi kasvada puuduses, " rääkis Kõva.

"Meie teiseks suureks eesmärgiks on, et peredesse sünniks rohkem lapsi. Siin on vara veel hõisata, aga positiivseid tendentse on juba näha. Eesti on laste kasvatamiseks suurepärane maa, aga alati saab paremini. Tulevastel valitsustel ja valitsuskoalitsioonidel tuleb edasi pingutada selle nimel, et Eestist saaks veelgi lapsesõbralikum riik,“ lisas Kõva.

Eelarve ühe nurgakivina nimetas Kõva palgatõuse. Uuel aastal tõuseb õpetajate miinumpalk 1500 euroni ja jätkub kultuuritöötajate palgakasv - kõrgharidusega kultuuritöötajate alampalk suureneb 1300 euroni. Palgalisa saavad ka sotsiaalhoolekande vallas töötavad inimesed. Korralik palgatõus ootab päästjaid ning suurenemas on patrullpolitseinike ja piirivalvurite töötasud.