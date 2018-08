Kalli piletihinna taustal: Jaanus Rohumaa sõnutsi panustas riik Üheslaulmise korraldamisse koguni 200 000 eurot

"Ma nägin küll seal poliitikuid, kes eksponeerisid ennast esireas. Nad võiks peeglisse vaadata, küllap oleks ikka leitud rahalisi vahendeid ja võimalusi seda üritust toetada, kui oleks väga tahetud. Ja kui ei leia, siis ära istu seal, rind puhevil," kritiseeris täna näiteks Hendrik Sal-Saller. Tõnis Mägi aga ütles: "Üks tõrvatilk meepotis siiski on sellest üritusest rääkides, et miks pidi olema see raha. Eesti 100 on ometigi. Natukene piinlik on."

Jaanus Rohumaa räägib Delfile, et Eesti Vabariik 100 kesksest eelarvest rahastatakse sündmusi osaliselt. "Keskse eelarve peamine roll on käivitada, võimendada ja aidata ellu viia selliseid ideid, mis nõuavad suuremat panustamist."

Nargenfestival esitas Üheslaulmise "Laulu võim" ja järelkontserdi "Sajandi sumin" ideekavandi EV100 korraldustoimkonnale kaks aastat tagasi. "Nagu paljusid teisi juubeli tähistamiseks loodud sündmusi otsustas Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond Nargenfestivali Üheslaulmist EV100 kesksest eelarvest osaliselt toetada," kinnitab Rohumaa.

"Eesti Vabariik 100 keskest eelarvest on Üheslaulmisele eraldatud 200 000 eurot, mis on alla poole taotluses prognoositud sündmuse kogueelarvest (500 000 eurot)." Rohumaa hindab, et kuigi tegemist oli täiesti uue formaadiga, õnnestus Üheslaulmine sisulises plaanis täiel määral.

Kroonika pöördus täna ka ürituse kunstilise juhi Tõnu Kaljuste poole, et küsida muljeid kontserdi kohta. Ta ütles, et ei soovi Delfiga vestelda viimaste kajastuste valguses. "Ma pole viimasel nädalal tajunud Delfi poolt lugupidamist ega taktitunnet."