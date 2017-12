Kalle Palling: tunnustan Hanno Pevkuri otsust, see on riigimehelik ja julge

Reformierakonna juhatuse liikme Kalle Pallingu sõnul oli Hanno Pevkuri otsus toetada juhivalimistel Kaja Kallast vajalik, et Reformierakond oleks juba loetud kuude pärast valmis ühtse löögirusikana valimisi võitma.

"Oli vaja luua võimalus selleks, et üheskoos edasi minna. On vähe poliitikuid, kes suudavad oma ego kõrvale asetada, vaadates suuremat pilti ja seistes erakonna huvide ja tuleviku eest," märkis Palling.

"Hannot tuleb selle eest kiita, et ta ei seadnud isiklikke ambitsioone kõrgemale Reformierakonnale pandud vastutusest ja ootusest tuua Eesti tagasi sellest ühiskonda lõhestavast sotsialismist ja igavusest, kuhu Jüri Ratase valitsus meid praegu tüürib," leidis Palling.

Reformierakondlase sõnul on Eestil ees suured väljakutsed. "Neist suuremad ehk riigirahanduse jätkusuutlikkus olukorras, kus EL vahendid on peagi vähenemas, aga riigi kulutused vasakvalitsuse ajal on hoogsalt kasvanud."

Teiseks suureks väljakutseks nimetas Palling olukorda tööturul, kus riigil tuleb pakkuda uued lahendused töösuheteks peamiselt tehnoloogia arengu, tehisintellekti kasutamise ja automatiseerimise ning uut tüüpi töökohtade tekkimise tõttu.

"Eestist väljas räägivad kõik erakonnad, et tahame olla atraktiivne keskkond nii väljast siia tulevatele inimestele kui investeeringutele, aga paraku näitavad valitsuse viimase aja sammud, et see ei ole prioriteet," arvas Palling.

"Tublide ja ettevõtlike inimeste eestvedamisel on Eesti riik loonud e-residentsuse, mille lisandväärtust riigi majandusel ennustatakse mõne aasta pärast pea 2 miljardile eurole. Me peaksime keskenduma just sellele, kuidas selle maailmas unikaalse lahenduse abil ka meie inimestele paremat elukeskkonda rajada. Kuidas võita veelgi rohkem uuest majandusest ja digitaliseerimisest olles esimeste riikide seas, kes neid samme astub. Aga ei," oli Palling pessimistlikult meelestatud.

"Eesti vajab liidrit, kes ei too kokku vaid Reformierakonna liikmeid, vaid erinevad toetajad kogu ühiskonnas. Kaja Kallasel on need eeldused ja omadused olemas," leidis Palling.

"Mõistkem Hanno valikuid ja liigume nüüd edasi," kutsus ta üles.