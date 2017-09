Kalle Palling: EKRE ja Keskerakonnaga mina koalitsiooni ei teeks! Ühesugused terrorismi toetajad mõlemad

Sügisestel valimistel Harku vallas Reformierakonna esinumbrina kandideeriv Kalle Palling ütles, et tema ei oleks Kristen Michali moel enne valimistulemusi võimalikke koalitsioonipartnereid välja kuulutanud või välistanud. Samas lisas ta, et riigi tasandil ja üleüldiselt ei teeks tema koalitsiooni kummagi erakonnaga.

Keskerakonna ja EKRE näol on Pallingu sõnul tegu terrorismi toetavate erakondadega. "Kes sõimab kedagi natsiks ja õigustab holokausti, kes kohtub Assadiga," ütles Palling Delfile. "Minu arust ühed ja samad terrorismi toetajad mõlemad. Ei ole seal mingisugust vahet."

"EKRE ei ole oma osade liikmete väljaütlemisi ümber lükanud ega avalikkuse ees vabandanud. Samamoodi ei ole Keskerakonna juhtfiguurid ümber lükanud Yana Toomi väljaütlemisi. Ainuke asi, mis ta (Yana Toom - toim.) "Kolmeraudses" Assadi kohta ütles oli see, et tegu on huvitava inimesega. Tohoh - huvitav inimene ründab keemiarelvadega oma rahvast," väljendas Palling imestust.

Omavalitsuste tasandil aga Palling tulevasi valitsuspartnereid ei ennustaks. "Aga tema (Kristen Michal - toim.) tegi seda ja seetõttu ei olegi mõtet seda arutelu edasi veeretada," ütles Palling.

"Omavalitsused on omavalitsused ja eks me siis näeme, kuhu erinevad erakonnad oma maailmavaate ja tegemistega jõudnud on," lisas Palling.

Talle teadaolevalt on võimalikke plaane koalitsiooni osas teinud hoopis sotsid Keskerakonnaga.

"Kui päriselt vastab tõele kuuldus, et Keskerakond ja sotsid on juba Tallinnas valitsemiseks kokkuleppe ära teinud, siis kuidas see võiks sobida (Jevgeni) Ossinovskile või Helve Särgavale, et nad saavad veelgi rohkem Yana Toomi, veelgi rohkem kohtumisi Assadiga ja Venemaa rolli eitamist Ida-Ukrainas," viis Palling jutu suureks.

Palling on veendunud, et Keskerakonna koalitsioonikaaslased näevad igapäevaselt, kuidas Stenbocki maja võtmed on tegelikult Yana Toomi taskus. "Vastasel juhul ei oleks Keskerakond, Jüri Ratas, Kadri Simson ja Mailis Reps alistunud ning pärast "kolme õe" saagat üksteisele truudust ja ühtset Keskerakonda vandunud," arvas Palling.