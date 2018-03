Kalle Palling asendas Slovakkia asepeaministrit ning avas Bratislavas toimunud konverentsi

Täna toimus Slovakkias tehnoloogia teemaline konverents, kus peaesinejaks oli riigikogulane Kalle Palling (Reformierakond), kes asendas konverentsilt kõrvale jäänud Slovakkia asepeaminister Peter Pellegrinit.

Täna kõneleti Slovakkia pealinnas Bratislavas tehnoloogiast ja majandusest. Konverentsi peaesinejaks oli riigikogu liige Kalle Palling. Algselt pidi Palling avakõne pidama koos Slovakkia asepeaminister Peter Pellegriniga, ent kriitiline olukord Slovakkia poliitikas sundis Pellegrini viimasel hetkel konverentsil osalemisest loobuma.

Palling, kes rääkis ligikaudu 150 inimesele majandusest ja tehnoloogiast ütles, et sai Pellegrini mitteosalemisest teada üleeile. „Eesti kohta on rääkida nii palju head, saingi seda teha pikemalt ja põhjalikumalt,” vastas Palling küsimusele, kas tundis ka pisukestki hirmu, kui sai teada, et peab avakõne ihuüksi. Lisaks märkis ta, et sõnavõtud konverentsidel ei ole talle võõrad. „Keskmiselt tuleb kolm esinemist kuus.”

Palling selgitas, et rääkis konverentsil peamiselt Eestist kui digiriigist. „Eesti edu e-riigi ehitamisel ja ka meie edukast ühistranspordiseaduse muutmisest tuli juttu,” ütles ta. „Konverentsi toimumisriik on Taxify ja Uberi suhtes väga ignorantne ja see ongi meie, eestlaste, võimalus pakkuda välja lahendus, mis sobiks kõigile,” sõnas Palling.