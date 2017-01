Kalle Muuli: võimuvõitlus Reformierakonnas jätkub ka pärast kongressi

Riigikogu IRLi fraktsiooni liige Kalle Muuli leiab, et kuna Kristen Michal nimetas Hanno Pevkuri valimiskampaaniat räpaseks ja Michalit toetas Reformierakonna üldkogul enam kui kolmandik hääletanutest, siis võimuvõitlus erakonnas jätkub.

„Hanno Pevkuri mäekõrgune võit Kristen Michali üle Reformierakonna esimehe valimistel oli üllatav. Erakonna lihtliikmed andsid sellega selge ja hävitava hinnangu senise juhtkonna (Rõivas, Michal, Pentus-Rosimannus jne) tegevusele,” lausus Muuli.

„Kui Taavi Rõivas ja Kristen Michal praalisid veel laupäevalgi, et nad on teinud kõik õigesti ja juhtinud valitsust väga hästi, siis kongressi otsus oli ühemõtteline: erakonna allakäigus ja Eesti majandusmootori seiskumises on süüdi Reformierakonna stagneerunud ja upsakas juhtkond, kes muretseb mitte rahva, vaid ainult omaenda heaolu pärast,” sõnas Muuli.

Muuli hinnangul on tähelepanuväärne ka erakonna auesimehe Siim Kallase ja tema tütre Kaja Kallase edu juhatuse valimistel. „Mõlemad said isegi veel rohkem hääli kui Pevkur esimehena. See tulemus hakkab juhatuse otsuste kaudu peagi kujundama ka poliitikat. Reformierakonna auesimees, kes veel hiljaaegu ähvardas uue partei teha, on nüüd üle või tagasi võtnud hoopis omaenda asutatud vana koduerakonna ja asub seda ühe kõige mõjukama juhatuse liikmena kindlasti ka hoogsalt juhtima. Kas see on Eestile hea või halb, seda on praegu veel raske ennustada,” ütles Muuli.

Võimuvõitlus jätkub

„Kristen Michal nimetas oma valimiseelses kongressikõnes Hanno Pevkuri valimiskampaaniat räpaseks ja ütles, et räpase kampaaniaga puhast esimeest ei saa. Küllap jagavad seda uuele esimehele antud hinnangut ka Michali toetajad, keda oli hääletanute seas rohkem kui kolmandik. See tähendab, et räpane võimuvõitlus jätkub Refomierakonnas ka pärast kongressi,” usub Muuli.

Veel leiab IRLi saadik, et kui Pevkur tahab end erakonnas maksma panna, siis peab ta juba õige varsti Michali riigikogu saadikurühma esimehe kohalt maha võtma. See aga tähendab Muuli kinnitusel tüli hoogustumist, sest saadikurühmas on Michali toetus märksa suurem kui üldkogul ja erakonna uues juhatuses.