Kalle Muuli: Vabaerakonna ettepanek lõhnab vängelt poliitilise korruptsiooni järele

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) riigikogu fraktsiooni liikme Kalle Muuli hinnangul näitab Vabaerakonna kavatsus hakata lisaks erakondadele riigikassast raha maksma ka lugematutele valimisliitudele, et see erakond on lõplikult kaotanud oma sihi.

Muuli sõnul oli Vabaerakonna üks peamisi lubadusi riigikogu valimistel vähendada oluliselt erakondade rahastamist riigieelarvest.

"Nüüd on Vabaerakond ise juba ligi kaks aastat parlamendis riigi toetusi nautinud, kuid valimislubadus on endiselt täitmata. Vabaerakond on oma valimislubaduse unustanud ja tahab nüüd, risti vastupidi, riigi raha mitte ainult erakondadele, vaid ka valimisliitudele jagama hakata. See tähendab, et niigi kallid valimiskampaaniad lähevad veel kallimaks ja maksumaksja peab selle priiskamise kinni maksma," leidis Muuli.

"Vabaerakonna taotlus pidada maksumaksja raha eest üleval ka valimisliite lehkab vängelt poliitilise korruptsiooni järele, sest lähtub selgelt ja ühemõtteliselt Vabaerakonna omakasust," oli IRLi saadik kindel.

Vabaerakond on lubanud kohalikel valimistel osaleda ainult valimisliitude kaudu ja seetõttu läheks Muuli hinnangul suur osa valimisliitudele antavast rahast Vabaerakonna enda tasku.

"Eesti on vaene riik ja me peame maksuraha kasutama oma rahva hüvanguks, mitte järjest pompöössemate valimiskampaaniate korraldamiseks. Meil on hädasti vaja suurendada lastetoetusi, tõsta õpetajate palka ja parandada madalapalgaliste inimeste toimetulekut. Seepärast oleks kuritegu kulutada veel rohkem riigi raha poliitiliste ühenduste ülalpidamiseks," ütles Muuli.