Kalle Muuli: korrumpeerunud linnavõim ostis rohelised ära

Kalle Muuli (IRL) leiab, et Keskerakond tegi väga nutika käigu, kui rohelised linnajuhtimisse kaasas. Rohelised aga loobuvad oma põhimõtetest.

"Paremat näidet selle kohta, kuidas kanep mõistusele mõjub, on vist raske leida. Keskkonnaministeeriumi töötajana on mul muidugi eriti kahju, et just rohelised osutusid selleks ainsaks müüdavaks poliitiliseks jõuks, kelle korrumpeerunud linnavõim suutis abilinnapea kohaga ära osta," kirjutab Muuli Facebookis.

"Alles nad kaitsesid selle linnavalitsuse eest üht suvalist paju, aga nüüd hakkame kohe varsti kuulma, kui hea ja õige asi on Reidi tee ehitus. Keskerakond tegi tõesti väga nutika käigu, tuleb tunnistada."