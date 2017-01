Kalle Muuli: kodakondsuspoliitika üle peavad otsustama kodanikud

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase ettepanek küsida järgmistel riigikogu valimistel halli passi omanikele kodakondsuse andmise kohta rahva arvamust väärib igati toetust, leiab Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) riigikogu fraktsiooni liige Kalle Muuli.

Peaminister Jüri Ratas tegi eile Keskerakonna volikogul ettepaneku teha halli passi omanikele lihtsustatud korras kodakondsuse andmise järgmiste riigikogu valimiste üheks aruteluteemaks.

"Keskerakonna esimehe Jüri Ratase ettepanek küsida järgmistel riigikogu valimistel halli passi omanikele kodakondsuse andmise kohta rahva arvamust väärib igati toetust," leidis Kalle Muuli, kelle sõnul on kodakondsuspoliitika muutmine nii oluline küsimus, et selleks tuleb kindlasti küsida rahva arvamust. "Valimised on selleks üks paremaid võimalusi ja nii tähtsaid asju saavadki otsustada ainult kodanikud, kes riigikogu valivad," märkis Muuli.

"Kaks kuud tagasi tahtis Keskerakond halli passi omanikele lihtsustatud korras kodakondsuse andmist kirjutada koalitsioonilepingusse. Varem on sedasama nõudnud ka nimekas sotsiaaldemokraat Urve Palo, kes on praegu valitsuse liige. Isamaa vastuseisu tõttu jäid kodakondsuspoliitika muudatused koalitsioonileppest välja. Isamaa on nüüd ja edaspidigi kindlalt vastu kodakondsuse nullvariandile ja kuni Isamaa on valitsuses, nii kaua ei hakata ka kellelegi Eesti kodakondsust niisama jagama," kinnitas Muuli.

Hoolimata Keskerakonna ja Isamaa vastasseisust selles küsimuses on Muuli hinnangul peaminister Jüri Ratasel põhimõtteliselt õigus, et nii tähtsate otsuste tegemisel ei peaks erakonnad piirduma üksnes omavaheliste läbirääkimistega koalitsioonikõneluste suletud uste taga.

"Kui Keskerakond võtab järgmiste riigikogu valimiste üheks teemaks kodakondsuspoliitika, siis on kodanikel võimalik teha selge valik. Kes soovib praeguse kodakondsuspoliitika jätkumist ega soovi Eesti kodakondsuse „lennukilt külvamist“ mittekodanikele, see hääletab Isamaa poolt. Kes aga soovib anda Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras 80 000 halli passi omanikule, see hääletab Keskerakonna või sotsiaaldemokraatide poolt," selgitas IRL-i fraktsiooni liige.

"Seepärast pooldan ma ka peaminister Jüri Ratase ettepanekut küsida rahva arvamust ja arutada kodakondsuspoliitikat avalikult järgmiste riigikogu valimiste kampaania ajal," lisas ta.

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles esmaspäeval Radio Svobodale antud intervjuus, et järgmistel riigikogu valimistel saab Keskerakonna üheks peamiseks programmiliseks punktiks olema kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele.

Reformierakond, EKRE, IRL ja Vabaerakond on sellele mõttele vastu.