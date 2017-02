Kalle Muuli: Kesknädal oli Urmi Reinde ajal ka usaldusväärsem kui New York Times ja CNN praegu

Libauudiseid edastavad USA suurimad väljaanded on Kalle Muuli arvates kaotanud igasuguse usaldusväärsuse. Isegi Keskerakonna häälekandja Kesknädal oli peatoimetaja Urmi Reinde eestvedamisel usaldusväärsem kui New York Times ja CNN praegu, leiab parlamendisaadik.

Riigikogu IRL-i parlamendisaadik Kalle Muuli ja KUKU raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja arutlesid tänase "Muuli ja Riikoja" saate teises pooles muude teemade seas ka meedia usaldusväärsuse üle.

Kalle Muuli märkis, et seoses USA presidendivalimistega on Ameerika suuremad meediaväljaanded kaotanud tema silmis igasuguse usaldusväärsuse. "New York Times, mida ma vanasti jälgisin kui usaldusväärset ajalehte; CNN, mis oli vanasti usaldusväärne kanal, on ise vabatahtlikult muutunud lihtsalt propagandistlikeks hääletorudeks. Tõsi, nad ei ole võimu teenistuses, aga nad on ühe teise leeri teenistuses ja neid ei saa enam käsitleda ajakirjandusväljaannetena. Sealt ei tea, mida uskuda, millal nad valetavad sihilikult, millal nad valetavad kogemata, millal nad edastavad libauudiseid. Ma ütlen, et Kesknädal Urmi Reinde ajal oli ka usaldusväärsem kui New York Times ja CNN praegu," lõpetas Muuli mõttearenduse.

Muuli nentis, et on arusaadav, et väljaanded valivad arvamusavaldustes pooli, kuid fakt on alati püha olnud. "See on nüüd minu meelest viimasel ajal muutunud nii, et isegi fakte kohati moonutatakse ja võltsitakse. Ja kohati tundub, et sihilikult. Nii et ma ei näe enam Venemaa ja Ameerika ajakirjandusel väga suurt vahet. Lihtsalt üks on võimu teenistuses ja teine on nii-öelda opositsiooni teenistuses," lisas Muuli.