Kalle Muuli: jäle on vaadata, kuidas Helle-Monika Helme püüab oma populaarsust tõsta teeneka riigimehe Mart Laari mõnitamisega

"Lihtsalt jäle on vaadata, kuidas EKRE esimehe abikaasa Helle-Monika Helme püüab praegu ajakirjandusse pääseda ja oma populaarsust tõsta teeneka riigimehe Mart Laari mõnitamisega," kirjutas sotsiaalmeedias IRLi liige Kalle Muuli.

Helme leidis, et ratastoolis liikuv Laar esitatakse sellele ametikohale tema puude tõttu. "Ma saan aru, et president tahab seista puuetega inimeste kaitsel, nõrgemate kaitsel. Aga kas Eesti Panga nõukogu esimehe amet on see kõige õigem koht, kus puuetega inimeste õigusi teostada, see on ikka küsimuste küsimus," kirjutas Helme.

Muuli meenutas, et Laaril oli samasugune liikumispuue juba siis, kui riigikogu ta viis aastat tagasi esimest korda keskpanga nõukogu esimeheks valis.

"Kogu selle aja jooksul pole keegi teinud Laari tööle ühtki etteheidet. Mitte ainsatki. Eesti Pank on hästi töötanud ja Eesti Panga nõukogu samuti. Eriti kui meenutada, et eelmisel kümnendil ühe eelmise (ilma liikumispuudeta) esimehe ametiajal järgnes peaaegu igale nõukogu koosolekule ajakirjanduses suur tüli ja pahandus," kirjutas Muuli.

"Laari jätkuvalt suurt töövõimet ja teravat mõistust näitab kasvõi seegi, et ainuüksi möödunud aastal ilmus tema sulest vähemalt pool tosinat raamatut. Kes on oma elus kasvõi ühe raamatu kirjutanud, see saab aru, kui suurt tööd see nõuab. Laari ainus "puudus" on see, et raske haiguse tõttu ei saa ta ilma ratastoolita hästi liikuda. Kas see saab tõesti olla põhjus inimese mõnitamiseks ja tema tunnistamiseks ametisse sobimatuks?"

"Ma ei saa jätta meenutamata, et alles äsja saatis kogu läänemaailm suurte austusavalduste saatel viimsele teele ilmakuulsa teadlase Stephen Hawkingi, kes oli raske haiguse tõttu suurema osa oma elust aheldatud ratastooli. Aga hoolimata sellest, et ta ei saanud isegi rääkida, pidas ta 30 aastat Cambridge ülikoolis matemaatikaprofessori ametit."

"Mul on äärmiselt kahju, et paljudes teistes riikide osatakse oma suurkujusid hinnata ning nende töökust ja annet ära kasutada, aga Eestis on ühe parlamendierakonna esimehe abikaasa isiklike poliitiliste plusspunktide kogumiseks valmis mõnitama inimest, kes on oma riigi heaks tööd rügades ohverdanud ka oma kõige kallima vara -- tervise," teatas Muuli.

Kriitikaga ühines ka sotsiaaldemokraat Inara Luigas. "EKRE peab vabandama. Mina isiklikult ja Sotsiaaldemokraadid erakonnana oleme alati seisnud selle eest, et puuetega inimestel oleks võrdsed võimalused tööturul edukalt toime tulla ja õigus kandideerida mistahes kohtadele. Proua Helme sõnavõtt, et vigased hoidku tööturult eemale, väärib tõelist tõrvikurongkäiku, tõrjudes sellega EKRE poliitmaastiku ääremaadele. Ääretult lugupidamatu ja šokeeriv avaldus," kirjutas Luigas sotsiaalmeedias.