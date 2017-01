Kalle Muuli: EASi endistelt ametnikelt tuleb kahju sisse nõuda

Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni liikme, IRL-i kuuluva Kalle Muuli hinnangul tuleks EASi endistelt ametnikelt Ärma talu juhtumiga tekitatud kahju sisse nõuda.

"Minister Urve Palo aus ülestunnistus, et EASi poolt president Toomas Hendrik Ilvesele tehtud 152 000 euro suurust kingitus oli läbimõtlemata otsus, väärib tunnustust. Aga ministri roll ei tohiks piirduda ainult hinnangute andmisega oma allasutuse tööle," märkis Muuli.

"Seda kahju ei tekitanud maksumaksjale looduskatastroof ega muu vääramatu jõud, vaid konkreetsete ametnike konkreetsed otsused. Nende ametnike nimed on ministrile hästi teada ja minister ei tohiks leppida sellega, et laseb ametnike lollused muudkui riigi kuludesse kanda. Minister peaks tegema kõik endast oleneva, et maksumaksjale tekitatud kahju süüdlastelt sisse nõuda. Isegi kui juriidiliselt võib selle raha kättesaamine keeruline olla, peaks minister näitama siiski head tahet ja vähemalt üritama seda raha riigile kahju tekitanud EASi endistelt ametnikelt sisse nõuda," sõnas riigikogulane.

"EASi endise juhi Maria Alajõe kunagisest kirjavahetusest majandusministeeriumiga on selgelt näha, et maksumaksjale ei tekitatud kahju tahtmatult, näiteks eksituse, hooletuse või ettevaatamatuse tulemusel. EASi juhtkond püüdis president Ilvesele maksumaksja kulul 152000 euro suurust kingitust teha täiesti sihilikult. Seepärast arvan, et Maria Alajõe ei sobi riigikogu kantselei direktoriks ja tema tegevust maksumaksja raha kinkimisel president Ilvesele peaks uurima asuma riigikogu korruptsioonivastane komisjon."