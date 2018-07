Kalle Laanet: turvaline idapiir tuleb välja ehitada nii kiiresti kui võimalik

"Turvatunnet puudutavatele küsimustele tuleb leida selged lahendused ja ka raha nende elluviimiseks. Eesti ja Euroopa Liidu välispiir võib maksta 200, 300 või ka 400 miljonit, oluline on, et see lõpuks valmis ehitatakse," rõhutas endine siseminister. "Praeguse valitsuse puhul jääb mulje, et midagi hakatakse otsast küll tegema, aga kas see ka valmis saab, pole kindel," nentis ta.

"Ometi saame kõik aru, et poolikust piirist pole kasu mitte kellelegi. Eriti piinlik on selle kõige kõrvale kuulda juttu, et tänases segaduses on kuidagi süüdi Reformierakond," ütles Laanet. "Jah, Reformierakond ütles aastal 2014 välja, et turvaline idapiir tuleb välja ehitada ja kui me oleme järgmises valitsuses, siis me seda kindlasti ka teeme."