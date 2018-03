Kalle Laanet palub erakonnakaaslaste toetust asespiikri kohale asumiseks: kui tahame valimised võita, peame head, inimlikud suhted taastama

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Kalle Laanet ütles pärast Hanno Pevkuri ja Kaja Kallase teravat sõnavahetust erakonnakaaslastele saadetud kirjades, et ta toetab Kallase plaane ning soovib, et Reformierakond oleks taas üks meeskond.

Delfi avaldab Laaneti kirja erakonnakaaslastele täismahus:

“Head sõbrad, kolleegid!

Olen oma viimaste aegade tegevused suunanud suuresti Saaremaale, et tugevdada seal meie erakonna organisatsiooni koos Jaanus Tamkivi ja Urve Tiidusega. Suur-Saaremaa koalitsioon pingutab igapäevaselt, et saada saarlaste jaoks meie valitsuskoalitsioon tööle parimal viisil. See oli ka põhjuseks, miks ma otsustasin mitte kandideerida aprillis erakonna juhtorganitesse.

Arvasin, et see kevad tuleb rahulikum kui järgmine, aga võta näpust! Paljudega teist oleme viimase nädala jooksul fraktsiooni tervisest ja tulevikust vestelnud. Olen saanud Saaremaa kadakate vahel rahulikult mõelda ja kinnitan siin kõigile korraga — jah, ma olen valmis ja soovin pretendeerida fraktsioonipoolseks kandidaadiks riigikogu aseesimehe kohale.

Arvan, et opositsiooni esindajana Riigikogu juhatuses tegutsedes tuleb saare jonn, rahulik meel ja muhedus kasuks. Valimiseelsel aastal läheb seda ilmselt eriti vaja.

Fraktsioonile ütlen eraldi, et ma toetan Kaja (Kallase — toim) plaane ning tahan, et erakond oleks taas üks meeskond, kus üksteist edasi, mitte tagasi aidatakse. Saarel öeldakse, et kui on ikka suur jama, siis on hiidlane ka sõber. Kui tahame valimised võita, peame head, inimlikud suhted taastama. See on ka minu soov Reformierakonna fraktsiooni liikmena. Parlamendi juhatuses seisan Riigikogu ja Eesti eest — selleks palun homme kõigi teie toetust.

Kalle Laanet”

Tüli riigikogu aseesimehe koha pärast

Delfi kirjutas täna, et vähem kui kuu aja pärast Reformierakonna juhi kohalt taanduv Hanno Pevkur võib ilma jääda ka riigikogu aseesimehe kohast, sest mitmed Reformierakonna fraktsiooni liikmed soovivad sel ametipostil näha Kalle Laanetit.

Neist juttudest oli teadlik ka Pevkur ise, kes kirjutas täna ennelõunal erakonnakaaslastele kirja, milles väitis, et parteikaaslased Laine Randjärv ja Keit Pentus-Rosimannus on alustanud tema vastu järjekordset salakampaaniat, soovides seekord teda riigikogu aseesimehe kohalt kukutada.

Pärastlõunal saadetud kirjas vastas Kallas teravalt ja asus Pentus-Rosimannust ja Randjärve kaitsma. Ühtlasi kutsus Kallas Pevkurit üles taandama oma kandidatuuri riigikogu aseesimehe kohale, sest tema vastu on mitmel fraktsiooni liikmel tõrge.

Reformierakonna fraktsioon koguneb homme, et otsustada, kellest saab erakonna kandidaat riigikogu aseesimehe kohale.

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad tuleva nädala neljapäeval, 22. märtsil.