Kalle Laanet: abipolitseinike tõhusam kaasamine suurendab turvalisust

Eelnõu ühe algataja, Riigikogu aseesimehe ja endise siseministri Kalle Laaneti sõnul võimaldab abipolitseinike pädevuste suurendamine muuta kogukondi turvalisemaks.

„Vabatahtlike roll politseitegevuses on aasta-aastalt kasvanud ning üha enam on inimesi, kes soovivad oma kogukonna turvalisuse eest seismisel rohkem panustada,“ ütles Laanet. „Senine tegevus on toonud välja mitmeid seadusandlikke kitsaskohti, mis ei võimalda seda piisavalt efektiivselt kasutada," ütles Laanet.

Laaneti sõnul vajab tänane seadus muutmist ning abipolitseinike õigusi ja pädevusi tuleb suurendada. „Näiteks ei saa pidada mõistlikuks tänast piirangut, mille kohaselt ei ole abipolitseinikul õigust liiklusrikkujat kinni pidada, kui selleks pole eelnevalt politseilt luba saadud. Samuti näeb eelnõu ette abipolitseinike kaasamise kriminaalpolitsei töös ning antakse õigus kontrollida narkootiliste või psühhotroopsete ainete kasutamist,“ ütles Laanet.

Laaneti sõnul mängivad abipolitseinikud üha suuremat rolli siseturvalisuse tagamisel. "Anname neile vabatahtlikele võimaluse seda tööd tõhusamalt teha,“ põhjendas Laanet eelnõu tähtsust.