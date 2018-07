Kalle Klandorf korruptant Ristlaane kohtutoimikust: ei midagi uut! Miks ma peaks kahe kurjategija vestlust kommenteerima?

Salvestatud vestluses tundis Ristlaan muret, et Nõu ei valgustaks spordiseltsi Kalev asepresidenti Kalle Klandorfi nendevahelistest sularahatehingutest. Samuti arutasid mehed, kui oluline spordiselts Kalev Klandorfile on ja et see võib ebaedu korral poliitikas tema ainus võimalus olla.

Nüüdseks kokkuleppemenetluses süüdi tunnistatud ja spordiseltsi juhi kohalt taandunud Ristlaan küsis altkäemaksu JK Volta juhatuse esimehelt Raimo Nõult, kes sobivamate trenni- ja rohkemate saaliaegade ning samuti edaspidise sujuvama asjaajamise lootuses seda ka andis.

Kui süüdistused Ristlaane vastu avalikuks tulid, kirjutas Kaljulaid Facebookis: "Minule teadaolevalt põhjendas Ristlaan raha küsimist sellega, et üks Tallinna linnavalitsuse liige nõuab temalt hoopis endaga seotud spordiühingu huvidega arvestamist ja ta on spordikeskuse juhatajana seetõttu suure surve all. Kas see on tõsi või mitte, seda ma ei tea." Linnavalitsuse liikme all pidaski ta silmas Klandorfit.