Kalle Klandorf: haisu tekitanud Väo asfalditehas hakkab kasutama ohutumat kütust

"Verston Ehitus ASi asfalditehas on siiani kasutanud masuudikütust, mis tõepoolest tekitab haisu," selgitas Klandorf. "Jõudsime ettevõttega ühisele arusaamale, et nad hakkavad kasutama ohutumat diiselkütust. Ja kui ka see ei aita, kui kütuse vahetamisega hais ei vähene oluliselt, siis peame otsima võimalusi tehase sulgemiseks."

Klandorf rääkis, et linnal õigust tehast sulgeda pole, see on riigi keskkonnainspektsiooni pädevuses, kes tegeleb küsimusega septembri keskpaigast saadik.

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul on pahameel asfalditehase lähistel asuvates majades päris suur ja kaebusi ohtralt. "Keskkonnainspektsiooni poole pöördumisest kahjuks pole kasu olnud, kuigi ebameeldiv hais on kohapeal selgelt tunda," rääkis Jufereva. "Tehas peab tegema kõik võimaliku haisu vähendamiseks, sest praegu nende tegevus selgelt segab kohalikke elanikke."