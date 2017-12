Kallas: ma ei tunne survet, et juhti juba jaanuaris valida

Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas ütles, et ei saa aru, miks Reformierakonnale peaks uue juhi valima juba tuleva aasta jaanuaris nagu pakkus esimees Hanno Pevkur.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et tegi täna erakonna juhatuses ettepaneku korraldada erakorralised erakonna valimised, kus valitakse ka erakonna esimees, juba jaanuaris 2018.

"See tuli enamusele juhatuse liikmetele suure üllatusena, et erakonna esimees sellise ettepanekuga välja tuli. Nüüd on natuke vaja aega, et seda ettepanekut seedida," ütles Kaja Kallas ERR-i raadiouudistele, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kust tuleb selline kiirus või surve, et neid valimisi nüüd kohe jaanuaris teha? Mina seda survet ei tunne," lisas ta.

Kallas selgitas, et Reformierakonna korralised juhatuse valimised toimuvad vahetult enne riigikogu valimisi seetõttu, et pärast valitsuse vahetumist astus Taavi Rõivas esimehe kohalt tagasi ja 2017. aasta 7. jaanuaril toimus erakorraline Reformierakonna üldkogu, kus valiti esimeheks Hanno Pevkur.

Kallas rääkis, et kuna Reformierakonnal toimub ka suvel üldkogu, siis oleks mõistlik juhatust valida suvel.

ERR küsis Kallaselt, kas hiljemalt suvel peaks erakonnalt juhiameti jaoks erakonnalt mandaadi saama Hanno Pevkur või näeb Kallas iseennast uue juhina.

"Meil ei ole vaja seda praegu arutada, sest me ei tea, kas meil on valimised, ja kui on, siis millal. Seda võib arutada siis kui on selge, millal need valimised on," vastas Kallas ja lisas, et variante on erinevaid.