Kaljuveer Pohlaku ja ERR-i koostööst: see on õhkõrn jää, millel rahvusringhääling praegu sammub

Eesti Rahvusringhääling omandas rekordilise summa eest jalgpalli EM-i teleõigused tänu Eesti Jalgpalli Liidu 900 000 euro suurusele toetusele. Tänases suurte meediagruppide heitluses on üllatav, et teleõiguste hinnarallisse sekkus üks alaliitudest, märkis kauaaegne ERR-i töötaja, praegu Eesti Meedia peaprodutsent ja sporditoimetuse juht Marko Kaljuveer.

"Eks see on erakordne ja esmakordne sündmus, et üks alaliit ostab ligi miljoni euro eest ERR-ile õigused, see on midagi uut," märkis Kaljuveer. Et tegemist on liidu sisuturundusega, seab see erilise tähelepanu alla ka ERR-i sõltumatuse küsimuse. "Siin on mitu küsimust õhus. Eks ERR ja Eesti Jalgpalli Liit teavad, kuidas neid asju kommunikeerivad. Aga eks see oli mulle ka üllatus," selgitas pikalt ERR-is töötanud Kaljuveer, lisades, et tavaliselt maksavad telekanalid ise alaliitudele, UEFA-le ja FIFA-le, kuid nüüd on olukord hoopis vastupidi.

Uurides, kas Jalgpalli Liidu taoline käik inspireerib ka mõne muu valdkonna esindajaid ERR-iga aktiivsemale koostööle, vastas Kaljuveer järgmist: "See avab ka tee järgmistele, aga see on õhkõrn jää praegu, millel ERR liigub. Jah, see on küsimusi tekitav. Jalgpalli Liit võib ju kõike teha, aga ERR peab ise mõtlema, mis on tema roll ühiskonnas."

Teadmata lepingu sisu, pole Kaljuveeri sõnul välistatud, et Jalgpalli Liidu ja ERR-i lepingus võib olla ka liidu sponsorite reklaamide edastamine.

Kaljuveeri sõnul on praegune konkurents teleõiguste saamiseks läinud oluliselt pingelisemaks ja konkurentsirohkemaks kui näiteks 20 aasta eest. Ekspress Grupp, MTG, ERR ja Eesti Meedia on neli võimsat ja tugevat gruppi, kes omavahel teleõiguste eest võistlevad. "Eks ta selline uus olukord on, aga see, et Jalgpalli Liit pani raha alla, on kõikidele suur üllatus ja šokk. Kas tõesti Jalgpalli Liit sekkus teleõiguste hinnarallisse?" ütles Kaljuveer kokkuvõtteks.

Meenutuseks seik aastat 2008, kui Kaljuveer kommenteeris reklaami näitamist ETV-s järgmiselt: "Kindel on see, et me peame näitama UE­FA ja EM-i amet­li­ke spon­so­ri­te rek­laa­mi. Mis puu­du­tab kol­man­da­te isi­ku­te rek­laa­mi, siis vaa­ta­si­me jalg­pal­li­lii­du poo­le. Lisaks mainis ta: "Tea­tud osas ai­tab jalg­pal­li­liit spon­so­ri­telt tu­le­va ra­ha ar­vel meil ta­su­da ka EM-i üle­kan­de lit­sent­si eest. Üle­kan­deõigu­sed lä­he­vad jär­jest kal­li­maks ja se­da ra­ha lei­da ei ole üld­se liht­ne," lisas ta.