Kaljurand kritiseerib alkoholiaktsiisi tõusu: Miks peame toetama piirikaubandust Lätiga? Miks peame sinna ära andma raha?

See oligi otsustamise küsimus. Peale presidendivalimisi ja välisministeeriumist lahkumist oli mul vaja aega, et mida tahan edasi teha. Olen olnud üle aasta naiskodukaitse liige, olen läbinud seal baaskursuse, osalesin õppusel SIIL Hiiumaa jaoskonnas, evakueerisime kaitseliitlaste perekondi ja lapsi. Olengi püüdnud vaadata, mis on elu väljaspool välisministeeriumi. Peale 15 kuud võin öelda, et ma saan endaga hakkama. Ma ei jää virelema, ma ei jää nukrutsema, ma ei jää töötuks, vaid saan endaga hakkama. Teiseks, mul on väga lihtne välismaal hakkama saada, aga kas ma tahan ka Eestis midagi teha ja panustada. Kui olin otsustanud, et tahan, oli küsimus, et mismoodi. Arvan, et mina saan praegu kõige paremini panustada poliitikas osalemise kaudu. Need teemad, millest rääkisin presidendivalimiste ajal on mulle olulised teemad, need ei olnud kampaania ajaks pastakast välja imetud. Julgeolek, kindlustunne, aga järjest rohkem ka nende inimeste eest rääkimine, kelle häält me ei kuule. Eestil läheb täna väga hästi, ometigi on suur lõhe nende vahel, kes saavad väga hästi hakkama ja kes ei saa. Naiste palgalõhe on olemas. Nüüd on käes see aeg, kus tunnistame, et meil on läinud väga hästi, aga tegeleme rohkem nendega, kes vajavad rohkem abistamist, märkamist ja hoolimist.

Kas see tähendab, et teie peamiseks sooviks on töötada riigikogus või suunduda Euroopa Parlamenti?

Olen öelnud, et kandideerin mõlematel valimistel. On valijate otsus, kas mind usaldatakse ja valitakse. Ma ei ole peibutuspart, kandideerin nii riigikokku kui Euroopa Parlamenti kindla sihiga sinna ka minna, kui mind sinna valitakse.

Mida Ivari Padar sellest arvab, et te tulete ja võtate tema töökoha Euroopa Parlamendis ära?

Seda peate Ivari Padarilt küsima. Minul ei ole kavatsust kelleltki töökohta ära võtta, valimised on aus võitlus.

Kes teile augu pähe rääkis, et te just sotsiaaldemokraatidesse astusite?

See ei olnud üks inimene. Olen rääkinud paljude sotsiaaldemokraatide, aga ka paljude teiste erakondade ja liikumiste esindajatega. Mulle on lähenetud sisuliselt esimesest esmaspäevast peale presidendivalimisi. Olen 57 aastat vana, ma tean, mida ma tahan, ma tean, mis on õige. Kui olin teinud otsuse minna poliitikasse, siis sealt järgmine otsus, kellega koos tahan olla poliitikas, oli minu jaoks palju lihtsam. Sotsid ei pidanud mind ära rääkima, sest ma näen, et nemad on need, kellega koos ma tahan Eesti riiki panustada.

Mida nad teile lubasid?

Lubadustest ei olnud juttu. Ma helistasin ise umbes poolteist kuud tagasi Jevgeni Ossinovskile ja ütlesin talle, et mu otsus on tehtud. Kui otsus on tehtud, ei olnud põhjust venitada. Jevgeni arvas, et kui otsus on tehtud, teeme selle kohe juunis ka avalikuks.

Sotside madal reiting teid ei hirmutanud?

Ma ei arva, et erakondadesse peab minema reitingu järgi või viisakusest, haletsusest või surve tõttu. Erakonda tuleb minna, kui tunned, et oled selleks küps ja tunned, et sind tahetakse.

Kas olete astmelise tulumaksuga lõpuks ära leppinud?

Oh, ma ei oskagi öelda. Mul on väga raske sellele küsimusele vastata. Kui inimesed maksavad erinevat tulumaksumäära erineva sissetuleku juures, siis see ongi astmeline tulumaks. Mõnes mõttes on mul raske aru saada, miks me ei kasuta seda mõistet, miks me kardame niiväga seda sõna. Tegelikkuses on meil juba tänaseks olemas erinevad astmed. Maksusüsteem võiks olla selgem ja arusaadavam. Minu jaoks on see süsteem täna väga segane. Ma tahaksin, et see oleks lihtne ja arusaadav. Täna räägin kui Marina Kaljurand, SDE lihtliige. Räägin enda seisukohtasid.