Kaljurand hakkab juhtima olulist küberjulgeoleku komisjoni

Endine välisminister Marina Kaljurand teatas täna Facebookis, et ta hakkab juhtima olulist küberjulgeoleku komisjoni.

"Hakkan juhtima rahvusvahelist küberstabiilsuse komisjoni (Global Commission on the Stability of Cyberspace – GCSC), kus minu asetäitjaks saavad olema USA endine siseminister (2005–2009) ja kuulsa USA terrorismivastase sõja seaduse Patriot Acti üks autoreid Michael Chertoff ning India diplomaat Latha Reddy," kirjutas Kaljurand.