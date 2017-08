Kaljulaidi kõne: sotside Rainer Vakra peab oluliseks võitlust äärmuslastega, Vabaerakonna Artur Talvik kutsus EKREt ja sotse haledateks kopeerijateks

Nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra kui ka Vabaerakonna esimees Artur Talvik võtsid seisukoha president Kaljulaidi eile Roosiaias peetud kõne osas, pidades seda erineval moel õnnestunud sõnavõtuks.

Vakra ei kommenteerinud president Kaljulaidi kõige vastuolulisemat mõttearendust, et sotsiaal-liberaalset poliitikat saab võrdsustada rahvuslusega. Tema hinnangul oli sõnavõtu kõige tähtsam osa võitlemine äärmuslusega.

„Olen veendunud, et kui me näeme, kuidas kaaperdatakse rahvuslikud väärtused, et õigustada soovi sulguda ja ümbritseda end müüriga, siis me ei saa olla vaiksed kõrvaltvaatajad. Äärmused tahavad lõhkuda vabadust ja lammutada õigusriiki. Liberaalse demokraatia toetajate vaikimine oleks allaandmine, meie väärtuste jätmine tormi meelevalda,“ selgitas Vakra oma avalduses.

Tema sõnul peab vaatama ajalukku, et tuletada meelde, kuidas äärmuslus on olnud ohuks meie vabadusele ja rahvuslikule iseolemisele.

„Siin olen ma riigipeaga 100% nõus – äärmustele tuleb vastu hakata, nende räuklemist ei saa niisama pealt vaadata,“ jätkas ta.

Vakra pidas presidendi kõnes oluliseks kultuuritegijatele vabaduse hoidmise vastutuse andmist. „Vastutus meie vabaduse hoidmise eest kuulub kõigile, kes hoolivad demokraatlikust ja vabast Eestist, tervest Eestist,“ ning tõi paralleele eelmise nädala lõpus avatud kunstiprojektist „Vabadus 21. sajandil“, mis pajatab loo Eesti vabadusest.

Loe veel

Talviku sõnul külm dušš

Vabaerakondlane Artur Talvik nimetas presidendi kõnet külmaks dušiks lõhestajatele.

„Eestis õhutatakse ideoloogiasõda, milles osalejad eitavad keskmaa olemasolu rahvusriigi ja liberaalse demokraatia vahel. See sõda pakub valijale terviklahenduste asemele puru silmadesse ja mõtterelvi teineteise vaimseks tapmiseks," sõnas Talvik.

"Usun, et valdav enamus eestlasi on kahe jalaga maas inimesed, kes väärtustavad vabadust ning ei taha kodusõda. Uued vastandujad – sotsid ja EKRE – kopeerivad haledalt Keskerakonna-Reformierakonna vana kaklust ja loodavad naiivselt astuda ise nende asemele. Sellistes tingimustes ei jää Vabaerakonnal midagi muud üle kui, täita sisulise poliitika eestkõneleja rolli,“ ütles Talvik.

„Mina ei ole kuulnud EKRE-lt, sotsidelt ega tegelikult ka Reformierakonnalt, mida tuleb teha selleks, et Eesti rabeleks välja keskpärase sissetuleku ja vähenutika majanduse küüsist. EKRE on kahjuks läinud kartellierakondade nägu. President tegi väga tänuväärse sammu, rõhutades tugevalt poliitika intellektuaalse vaesestumise probleeme ja julgustades pakkuda pärislahendusi,“ lõpetas Vabaerakonna esimees.