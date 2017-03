Kaljulaid tahaks Tallinna Vanasadama Põhja-Tallinnaga liita ja anda mereäärse Kadrioru Piritale

Tallinna Kesklinna halduskogu tahtis Kesklinna piiridesse lisada ka praegu Põhja-Tallinna koosseisu kuuluva Linnahalli ja Kultuurikatla. Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid tegi vastuseks ettepaneku liita Põhja-Tallinnaga ka Tallinna vanasadam ja sellest itta jääv kesklinna osa liita Piritaga.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid leiab oma vastuses tegevlinnapea Taavi Aasa päringule, et Tallinna Kesklinna halduskogu ettepanek Põhja-Tallinna linnaosa piiride muutmise kohta ei ole pakutud viisil mõistlik, kuid iseenesest piiride muutmist võib arutada. Kui Kesklinna linnaosa halduskogule ning linnaosa valitsusele tundub praegune olukord ebaloogiline, siis on täiesti võimalik kaaluda Linnahalli lähiümbruse, aga miks mitte ka Vanasadama liitmist Põhja-Tallinnaga.

Kaljulaidi sõnul kulgeb praegune Põhja-Tallinna linnaosa piir Linnahalli paremalt küljelt mööda mereäärt, moodustades Kalasadama, Patarei forti ja Noblessneri kvartaliga tervikliku rannajoone. Samuti on Linnahall oluline maamärk ning linnaruumiline monument, mis sümboliseerib mereäärse ala algust. Linnaosast paremale poole jääv ala on sadama territoorium ning seetõttu on tajutav ruumide ja funktsioonide erinevus.

„Leiame, et linnaosa piiri muutmine pakutud kujul ei ole piisavalt põhjendatud. Tallinna Kesklinna Halduskogu on väitnud, et Kultuurikatel, Energia Avastuskeskus, EKKM ning Linnahall omavad märgilist tähtsust kultuuriobjektidena linnas ning seetõttu oleks piiride muutmine territoriaalse planeerimise seisukohast mõistlik. Põhja-Tallinna arengusuundasid vaadates on näha, et ka teised mereäärsed piirkonnad on muutumas väga esinduslikeks, sh Kalasadam, Patarei fort ja Noblessneri kvartal. Nad kõik omavad samuti suurt tähtsust nii kultuuri kui ka ajaloolise tausta tõttu, kuid see ei põhjenda piiride muutmise küsimuse vajalikkust,“ seisab Põhja-Tallinna vanema vastuses tegevlinnapeale.

Kuigi Põhja-Tallinn ei nõustu piiride muutmisega Kesklinna halduskogu poolt pakutud moel, pole iseenesest üleliigne arutada mõneti ebaloogiliselt kulgevate piiride küsimust, leiab Raimond Kaljulaid.

„On tõepoolest vastuoluline, et Linnahall jääb Põhja-Tallinna territooriumile, samas kui seda ümbritsev territoorium jääb suures osas Kesklinna linnaosa territooriumile. Linnaosade piir kulgeb läbi Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu. Seetõttu peame mõistlikuks kaaluda linnaosade piiride muutmist selliselt, et ka Linnahalli ümbritsev territoorium liidetaks Põhja-Tallinna linnaosaga,“ teatas Kaljulaid.

Vaadates aga piirkonda tervikuna, väärib kaalumist ka võimalus kaugeleulatuvamaks linnaosade piiride muutmiseks.

„Mõneti ebaloogiliselt jääb Tallinna Vanasadam hetkel kesklinna territooriumile ja teiselt poolt ka Pirita tee kesklinna poolne algus, mis ilmselt enamikele inimestele seostub juba Pirita linnaosaga. Teeme seega vastuettepaneku kaaluda piiride muutmist selliselt, et ka Tallinna Vanasadama territoorium liidetaks Põhja-Tallinna linnaosaga ning samal ajal muudetaks Pirita ja Kesklinna linnaosa piire selliselt, et Pirita linnaosa algaks lähemalt kesklinnale,“ lausus Kaljulaid.

Tema hinnangul oleks kesklinn selliselt kompaktsem tervik, millel ei oleks merepiiri, ja samas tekiks kaks merepiiriga linnaosa - Pirita ja Põhja-Tallinn. See lihtsustaks oluliselt ja aitaks kaasa Tallinna mereääre ühtset planeerimist ja välja arendamist ning vähendaks mereääre arendamisel huvide killustatust.

Kaljulaid on varem öelnud, et ei pea teemapüstitust iseenesest prioriteetseks.

“Meie initsiatiiv see ei ole. Leiame, et Kesklinna valitsusega koostöös tuleb lahendada palju käegakatsutavamaid küsimusi, nagu näiteks Balti jaama lähiümbruse ning laiemalt Skoone bastioni ümbruse tulevik. See on linnaruumiliselt väga oluline. Kuid paistab, et kesklinna jaoks on see küsimus erakordselt tähtis ning nad on selle korduvalt tõstatanud. Arutagem siis asja,” ütles Kaljulaid.