Kaljulaid Saksa lehele: Angela Merkel on ise korduvalt öelnud, et ta püüdleb NATO kahe protsendi taseme poole

Eesti president Kersti Kaljulaid ütles Saksa väljaandele Die Welt, et Saksamaa võiks kulutada riigikaitsele rohkem, aga võiks võtta ka Euroopas suurema rolli.

Ta ütles ajalehele, et ameeriklaste nõudmine, et eurooplased kulutaksid rohkem raha riigikaitsele, on õigustatud.

USA on järjest suurendanud survet Euroopa liitlastele, kellest paljud kulutavad riigikaitsele oluliselt vähem kui kokkulepitud kaks protsenti SKPst. Saksamaa kulutab riigikaitsele vaid 1,2 protsenti.

"Angela Merkel on ise korduvalt öelnud, et ta püüdleb NATO kahe protsendi taseme poole," utsitas Kaljulaid sakslasi rohkem kulutama. Kaljulaid pidas väga oluliseks NATO koostööd Euroopa Liiduga.

Samuti rõõmustab Kaljulaiu sõnul Eesti, et "Saksamaa on võtnud juhtiva rolli Euroopas ja aktsepteerib aina enam, et ta peab seda rolli täitma." Saksamaa annab Balti riikide julgeoleku tagamisel suurima panuse.

Saksamaal toimuvad sügisel parlamendivalimised. Võimuvahetus kuulub Kaljulaidi sõnul demokraatia juurde. "Ma eeldan, et Saksamaa jääb oma välispoliitilisele põhiliinile truuks ja jätkab protsesse, mida on ise algatanud," ütles Kaljulaid.