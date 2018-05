Kaljulaid: Ristlaan põhjendas raha küsimist sellega, et üks linnavalitsuse liige nõuab endaga seotud ühingu huvidega arvestamist

Minule teadaolevalt põhjendas Ristlaan raha küsimist sellega, et üks Tallinna linnavalitsuse liige nõuab temalt hoopis endaga seotud spordiühingu huvidega arvestamist ja ta on spordikeskuse juhatajana seetõttu suure surve all. Kas see on tõsi või mitte, seda ma ei tea.

Ootan Põhja-Tallinnast linnavolikogusse valitud saadikuna ning seal ametisoleva linnavalitsuse poolt hääletanud inimesena, et Taavi Aas ja linnavalitsus vastavad küsimusele, millised on need muutused, mida Keskerakond teeb, et korruptsiooniriski linnas oluliselt vähendada.

Usun, et seda ootavad ka põhjatallinlased, keda ma oma ametist tulenevalt esindan.

Keskerakond on teinud vea ja ainult Keskerakond saab selle vea parandada.