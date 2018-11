Kaljulaid: mina Marokosse ei sõida, kui pagulasleppe osas ühist meelt pole

"Kui meil Eestis on ühtne välispoliitika, siis tuleb valitsuse seisukoht selgeks saada, eelkõige, et millised on leppe õiguslikud tagajärjed. Kui on see selge, siis saame minna edasi," ütles Kaljulaid. "Senikaua, kuni meil pole konsensust ja valitsuse positsioon ei ole teada, riigikogu väliskomisjon lepet ei toeta."

Kaljulaid lisas, et praegust olukorda arvestades tema detsembris Marrakechi sõita ei saa. Ta ütles, et leppe allakirjutamist kavas ei ole.

"Eestil pole ju mitut välispoliitikat, me teeme seda kõik koos: välisministeerium, valitsus ja mina presidendina esindades Eesti välispoliitikat," selgitas Kaljulaid oma põhimõtteid ning tõi välja, et tema jaoks on konsensuse puudumine üllatus.

Reedel andis riigikogu väliskomisjon teada, et nõuavad selgitusi, miks jäeti parlament kõrvale ÜRO migratsioonipakti arutelust. Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on parlamendi kõrvalejätmine ÜRO migratsioonipakti arutelust lubamatu. „Kummaline on see, et valitsus on parlamendist peaaegu täielikult mööda läinud ja pole omal initsiatiivil soovinud nii olulise leppe detaile avada,“ ütles Mihkelson.

„Migratsioon on raputanud kogu Euroopat ja seepärast on äärmiselt oluline teemat põhalikult käsitleda. Alles pärast argumentide ärakuulamist ja debatti on võimalik otsustada, kas Eesti ühineb leppega või mitte,“ rääkis Mihkelson.