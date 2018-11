Kaljulaid: Michal õõnestab Kallase jalgealust ja on pannud teda tegema asju, millesse ta ei usu

„Nüüd ma tean, milline on Kristen Michali plaan Kaja Kallasega ja miks oli vaja tema esimeheks nimetamisega sedasi kiirustada! Michal sai hästi aru, et kui Pevkuriga kukub Reformierakond valimistel läbi, siis on Kaja kord. See oleks andnud Kajale neli pikka aastat aega erakonna esimehe ja peaministrikandidaadi roll välja kanda,“ kirjutas Kaljulaid Jüri Ratase ja Kaja Kallase ETVs olnud debatti kommenteerides.

Ta leidis, et just seetõttu tuli Kaja Kallasest teha võimalikult kiiresti esimees. „Ja siis õõnestada tema jalgealust ja panna teda tegema asju, mis talle üldse ei sobi ja millesse ta ei usu. Et temast siis peale valimisi vabaneda.“

Kaljulaid sõnas, et iga vähegi tähelepanelikum vaataja saab ilmselt aru, et Reformierakonna muudatusettepanekud ÜRO ränderaamistikku puudutavale avaldusele on mäng - tehakse head nägu ja samal ajal pannakse kaigas Eesti välispoliitika kodarate vahele. „Väga inetu. Küünik ütleks, et Reformierakonna tagatuba kalkuleerib ikka ja ainult sellega, mis on neile sisepoliitiliselt kasulikum. Kuid antud olukorras on just mängimine rumalus. Nii Eestile, Reformierakonnale kui Kaja Kallasele oleks kasulikum lihtsalt öelda, et - jah, meie oleme poolt,“ avaldas Kaljulaid arvamust.