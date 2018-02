Kaljulaid: kui kavas on luua uus poliitiline liikumine, siis öeldagu see välja - jah, teeme

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Margus Tsahkna eestvedamisel tehakse uut erakonda, siis võiksid asjaosalised seda otse välja öelda.

Tänane EPL kirjutas sellest, kuidas rida inimesi, nende seas endine IRL-i esimees Margus Tsahkna ja ettevõtja Priit Alamäe, käivad koos, et arutada uue erakonna loomise võimalust.

"Kui Margus Tsahkna on loomas uut erakonda ja suudab sellesse tuua uusi inimesi, erinevate eluvaldkondadest, kes on valmis Eesti heaks panustama, siis minu meelest on see hea asi ja ma soovin talle selles edu," kirjutas Kaljulaid.

"Mul ei oleks midagi selle vastu kui uues riigikogus oleks rohkem missioonitundega tarku inimesi. Mida aga kindlasti soovitan, on vältida kohe alguses vanade erakondade vigu. Millest üks olulisemaid see, et keegi kurat ei saa enamasti aru, mida nad tegelikult teevad ja mõtlevad. Kui kavas on luua uus poliitiline liikumine, siis öeldagu see välja - jah, teeme. Kui sellist kavatsust ei ole, siis öeldagu, et seda ei ole," lisas Kaljulaid.

"Usun, et ka mõtlev osa valijaskonnast - aga neid ju tahetakse kõnetada? - hindaks eeskätt avatust ja läbipaistvust ning seda juba algusest peale."