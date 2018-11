Kaljulaid Kallasele: umbusaldamine ei lahenda valitsuskriisi

Kallas kommenteeris, et presidendiga arutleti välispoliitika üle, mõtiskledes selle üle, milline on Eesti väärtuspõhine välispoliitika. Reformierakonna esimehe sõnul arutati ka Kallase eilseid väljaütlemisi sellel teemal, et Reformierakond kaalub valitsuse umbusaldamist.

"Me rääkisime sellest umbusaldamisest küll, president kommenteeris seda avaldust nii, et selline mõte ei lahenda seda antud küsimust ja valitsuskriisi," rääkis Kallas. Siiski ei tähenda see Kallase jaoks nagu umbusaldamine oleks laualt maas.

Kallas sõnas, et kutse Kadriorgu polnud kuidagi ootamatu, sest ajal, mil oodatakse suurimalt opositsioonierakonnalt otsuste langetamist, siis peab ka nendega asju läbi rääkima.

Kallas sõnas, et vestlus presidendiga ei pannud teda Reformierakonna esimehena ümber mõtlema selle osas, kas erakond peaks valitsuse umbusaldamist kaaluma. "Me arutame seda kindlasti edasi, kuid olime täna positsioonil, et kui valitsuse põhitöö on otsustamine ning sellega ei saada hakkama, siis peab valitsus oma vastutuse ära andma," lõpetas kohtumisele tõttav Kallas.