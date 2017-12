Kaljulaid: Kallase tänane arvamusavaldus näitab, et tema ja Reformierakonna juhtkonna vahel ei ole mingit usaldust

Keskerakondlasest Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid leiab, et Siim Kallase tänane ettepanek tuua Reformierakonna juhi valimised 2018. aasta suveks ehk pool aastat planeeritust varasemaks näitab, et Kallase ja Reformierakonna juhtkonna vahel ei ole usaldust.

"Ja ta tegi seda jälle. Nagu Kallas teatas enda soovist kandideerida presidendiks, ootamata ära, mida "tagatuba" sellest arvab, nii ka sel korral," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Mina loen sellest välja, et Kallase ja Reformierakonna tänase juhtkonna vahel ei ole tegelikult juba pikemat aega mingit usaldust ning toimub Reformierakonna üle- või õigemini tagasivõtmine. Viiakse lõpuni see, mis Taavi Rõivase peaministriks saades Kallasel pooleli jäi (meenutage operatsiooni "hõbekuul" ja Kallase toonast taandumist Brüsselisse)," lisas Kaljulaid.

"Ma tunnistan, et mingis mõttes ma seda bravuuri ja mängu ilu hindan. Kahjurõõmu ei tunne. Tugeva ja ühtse Reformierakonnaga oleks valimistel lõbusam ja huvitavam konkureerida. Võita tahaks ikkagi ausalt - mitte seetõttu, et vastane hakkas ise endale väravaid lööma," kirjutas Kaljulaid.

Reformierakond ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised, ütles Reformierakonna auesimees Siim Kallas täna ERR-ile.

"Me ei saa minna valimistele, kus osa erakonnast on rahulolematu meie juhtgrupiga. Kui räägime tõsiselt valimiste võitmisest, siis peavad kõik olema ühtne meeskond. Selle (ühtsuse - toim) tekkimise eeldus on uutelt valimistelt saadud legitiimsus," ütles Kallas.

Kallase hinnangul oleks mõistlik erakonna juhivalimised teha juunis 2018, mitte jaanuaris 2019, kui peaks lõppema Hanno Pevkuri kahe aasta pikkune ametiaeg.

"Mitte keegi ei peaks kartma Reformierakonnas vabu valimisi. Samamoodi, vabadel valimistel valiti selle aasta jaanuaris erakonna esimeheks ka Hanno Pevkur."