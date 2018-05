Kaljulaid käis Kiievis isiklikult kohal tihti võimude surve all olevas asutuses

President sattus külla parasjagu ajal, kui endine kõrge Eesti kaitsepolitseinik õppeseminari läbi viis.

President Kersti Kaljulaid jätkab täna oma visiiti Ukrainasse ja riigipea käigud ei tee saladust, mis tal selle riigiga kõige rohkem südame peal on.

Täna hommikul läks Kaljulaid isiklikult kohale Ukraina korruptsioonivastase võitluse büroos (NABU), mis on üks väheseid asutusi, mis püüab kõigest väest riigis korruptsiooni välja juurida.

Paraku on NABU ka tihti igasugustel Ukraina võimumeestel pinnuks silmas ja nii parlamendi erinevad huvigrupid kui ka valitsusega seotud võimuhoovad on üritanud neile ebameeldivalt kandadele astuvat asutust tihti paika panna.

Küll on üritatud NABU direktorit Artem Sytnikut kangutada ja ka selle poole avastatud korruptsioonikaasuste uurimisi prokuratuuris ja kohtus lahjendada. Seega oli presidendi samm isiklikult kesklinnast pea pooletunnise sõidu kaugusel asuvasse NABU peakorterisse minna äärmiselt märgilane ja näitab, et Eesti peab korruptsioonivastast võitlust Ukrainas üheks tähtsamaks teemaks.