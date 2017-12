Kaljulaid: ERR-i puhul pole olulised vaatajanumbrid, vaid usaldusväärsus

President Kersti Kaljulaidi hinnangul pole oluline see, kui palju inimesi venekeelseid uudiseid ja saateid igal õhtul vaatab, vaid see, et kohalikud venekeelsed elanikud teavad, et kui nad vajavad objektiivset infot, siis saavad nad selle Eesti Rahvusringhäälingust.

ETV-s laupäeva õhtul kell 20.10 eetrisse minevas intervjuus Anu Välbale ütleb president Kersti Kaljulaid, et ei Eesti riik ega Tallinna linn ei peaks ostma saateid ja reklaame sellistest Venemaa propagandakanalitest nagu PBK, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Me võime kuulda väga eestimeelseid seisukohti vene keeles ja väga venemeelseid seisukohti eesti keeles. Keel kindlasti ei näita mitte midagi. Oluline on tegelikult see, et inimesed teavad, et Eesti Rahvusringhääling on see koht, kust nad saavad usaldusväärset infot. Seda peate teie siin ERR-i majas väga hoidma. Ei ole nii oluline, mitu inimest igal õhtul vaatab eesti- või venekeelseid uudiseid. Oluline on, kui suur osa ühiskonnast usub, et kui mingil põhjusel on tarvis hädasti objektiivset informatsiooni, siis nad teavad, et ERR-ist nad seda saavad. Ja see on tõesti kõige tähtsam selles, et me oleks ees ka selles, mida võib ju kutsuda ka propagandasõjaks," märgib president.