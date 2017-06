Kalevi pataljoni poiste raju lõpupeo lõpetas hommikune narkokontroll

Paldiski Kalevi jalaväepataljoni ajateenijad said juuni alguses reservi pärast raju lõpupidu ja sellele järgnenud narkokontrolli. Delfile teadaolevalt sai üks seersant peo lõpetuseks oma rühmalt ka korraliku keretäie.

Leitnant Roland Murof kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast kinnitas Delfile, et juuni esimesel päeval tuli Paldiski väeossa tõesti kutsuda politsei, sest ajateenijad olid kasarmus alkoholi tarvitanud.

“Saame öelda, et 1. juunil leidis Kalevi pataljoni ajateenijatega Paldiskis aset vahejuhtum, kus ajateenijad tarvitasid kasarmus alkoholi. Kohale kutsuti politsei, lisaks tehti juhtumis osalenutele narkotest, mille käigus kellelgi narkootilist joovet ei tuvastatud. Tegevväelased juhtumisse segatud ei ole ja kellelegi kehalisi vigastusi ei tekitatud,” kinnitas ta.

Ka politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik kinnitas, et ajateenijatele tehti narkootikumide kiirtest, kuid ühtegi 17-st erineva aine joobest, mida see tuvastada võimaldab, ei tuvastatud.

Teenistuskaaslaste raju lõpujoomingu ajal naaberkasarmus maganud ajateenija kirjeldus toimunust oli pehmelt öeldes hoogsam. Delfi allikas läheb lausa nii kaugele, et kinnitab, et tegelikult sai kogu ajateenistuse vältel väeossa kergesti alkoholi sisse smugeldada, skautide kasarmusse jooma hiilida ja kanepiplärud süüdati mõnikord lausa sõdurikodu ees. „Narkokontrolli tehti kogu ajateenistuse jooksul kaks korda – pärast esimese linnaloa saamist ja enne, kui reservi läksime,“ lisas ta ja kirjeldas, kuidas esimesel korral tulid kontrollijad koertega ja oli ka vahele jääjaid. Allika sõnutsi jäädi vahele kanepiga. „Koduseid pakke vaadati ka läbi. Muidu ei kontrollitud ja vahel tehti isegi sõdurikodu ees peale (kanepit – toim.),“ rääkis ta.

31. mai õhtul alanud peo koodnimetuseks oli aga „rännak“. See toimub Paldiski ajateenijatel kaks korda aastas vahetult enne reservi minekut. Delfi allika sõnul tähendas selle traditsiooni järgimine vähemalt seekord seda, et kõrvalkasarmusse anti kell kümme õhtul häire ja väljavalitud marsiti täisvarustuses Paldiskis asuvasse nn joomapunkti, kust siis pärast öö läbi kestnud kõva pidu hommikul naasti. Kusjuures jaoülemad, rühmaülemad, rühmavanemad said häire juba pärast õhtusööki, ehk nende jaoks hakkas kõik pihta enne teisi.

Delfi allikas nii-nimetatud peokutset ei saanud, küll aga pole poisid suu peale kukkunud ja peale selle leidub nende mobiilides pilte, millel vormiriietuses ajateenijad alkoholi tarvitavad. „Eks pärast jutud käisid mille kõigega seal tegeleti – kõrval kasarmus joodi ülematega koos.“ Sellest, et pidu liiale läks, said öö magades mööda saatnud aimu selle järgi, et patused tõmmati hommikul maja ette ritta ja nood pidid seal seisma ikka väga pikalt. „Tunde, rohkem kui seadus lubab,“ rääkis allikas, kelle sõnul korraldati kasarmus ka läbiotsimine. „Leiti poolikuid pudeleid, poisid rääkisid narkost ka – osad leidmata pudelid olid isegi Kevadtormist saadik veel tubades.“

Kui Delfi allikale mainida, et kaitseväe sõnul keegi peo käigus viga ei saanud, siis hakkab ta naerma. „See kes peksa sai, oli ajateenijast seersant, aspirant,“ teab ta. „Ta käitus oma rühmaga väga inetult ja ei suudetud kauem oodata, et tagasi teha. Hommikul välja ei paistnud, et midagi viga oleks olnud, aga kuuldavasti oli keegi kinni hoidnud ja teised tagusid. Hommikul ikka kõik ladusid puid alla, et mis loo sa siis räägid ülematele.“

Kui kaitsevägi piirdus kinnitusega, et tegevväelased juhtumisse segatud ei ole, siis vähemalt sellega on Delfi allikas enam-vähem nõus. Ta märgib, et vastutavad sõjaväelased on auastmelt kõrged vennad, aga et nad pole õpetajad, siis jääb nende oskustest au mõiste sisu ajateenijateni toimetamiseks väheks.

