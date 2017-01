Kalevi Keskstaadion rekonstrueeritakse 2019. aasta laulu- ja tantsupeoks

Tallinna linn, kultuuriministeerium ja MTÜ Eesti Spordiselts Kalev rekonstrueerivad koos Kalevi Keskstaadioni. Tööde maksumus on üle 7 miljoni euro, tööde esimene etapp peaks lõppema 2019. aastal ning siis saavad tantsupeolised juba värske ilmega staadionil tantsida.

Rekonstrueerimise I etapi kogumaksumus on 14 076 000 eurot. Pool projekti maksumusest kannab riik ja pool linn. Linna kogukulu aastatel 2017-2019 on 7 038 000 eurot eeldusel, et linnavolikogu näeb vastavad vahendid linna eelarves ette.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul rekonstrueeritakse esimeses etapis Kalevi Keskstaadioni staadion, tribüünid, harjutusväljak, treening- ja klubiruumid ning spordifunktsiooni toetavad ruumid. Samuti koostatakse detailplaneering, viiakse läbi arhitektuurikonkurss, projekteeritakse ning rajatakse juurdepääsuteed, parklad ja haljastus ning omandatakse selleks vajalikud kinnisasjad ja korteriomandid. Rekonstrueerimise I etapp peab valmima 1. juuliks 2019 selliselt, et 2019. aasta tantsupidu saaks toimuda rekonstrueeritud Kalevi Keskstaadionil.

Sel aastal omandab Tallinna linn Toonela tee 4 ja Toonela tee 4a kinnisasjad ning Toonela tee 4b ja Toonela tee 4c korteriomandid, millel asub kokku 59 garaažiboksi, ning kannab sellega seotud kulud esialgse hinnangulise maksumusega 372 200 eurot, või alustab nimetatud kinnisasjade ja/või kinnistute sundvõõrandamise.

Omandamist ja sundvõõrandamist korraldab Tallinna Linnavaraamet. Tallinna Kommunaalamet korraldab Kalevi Keskstaadioni Toonela tee juurdepääsutee, haljastuse ja parklalahenduse projekteerimise ja ehitamise, mille eeldatav maksumus on 1 miljon eurot. Tallinna Linnaplaneerimise Amet toetab arhitektuurivõistluse korraldamist täiendavalt summas kuni 74 819 eurot.

Eelmisel aastal otsustas linn toetada projekti 20 000 euroga arhitektuurikonkursi kulude katteks. Raha eraldamiseks sõlmis Tallinna Linnaplaneerimise Amet mittetulundusühinguga Eesti Spordiselts Kalev 3. novembril 2016 finantseerimislepingu.