Kalev Stoicescu: Trumpi avaldus on realistlikult võttes ilmselge liialdus

NATO liikmesriikide liidrid leppisid 2014. aasta Walesi tippkohtumisel kokku, et 2024 aastaks suurendatakse kaitsekulutusi kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist. Praegu kulutab kaks protsenti SKP-st kaitsele neli liikmesmaad - USA, Suurbritannia, Kreeka ja Eesti. Sel aastal peaksid eesmärgini jõudma kaheksa riiki.

Kaitseministeeriumi kodulehe andmetel on kaitseministeeriumi valitsemisala 2018. aasta eelarve on kokku 523 miljonit eurot ning moodustab umbes 2,12% SKT-st. Kaitse-eelarve on 2015. aastast alates ületanud kahte protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT-st) ja summa on aasta-aastalt märkimisväärselt suurenenud. Alles 2012 aastal oli Eesti kaitse-eelarve 340 miljonit eurot.

USA kulutab Maailmapanga andmetel ise kaitsele 3,1 protsenti SKPst