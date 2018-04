Kalev Stoicescu: Kremlil ei ole liitlasi

Venemaa reageeris president Donald Trumpi hoiatusele ettearvatavalt, sisuliselt süüdistades Suurbritannia eriteenistusi keemiarünnaku "lavastamises". Midagi muud Kremlilt eeldada ei saanud, kuid olulisem on Venemaa edaspidine käitumine. Tulevase välisministri Mike Pompeo sõnul on USA Venemaa-suunalise pehme poliitika aeg lõppenud. Venemaa ja Süüria võivad näiliselt solvuda ja väita, et neid on ebaõiglaselt koheldud, kui nad ei saa enam loota, et tulevased kuriteod jäävad vastuseta. Kusjuures vastused saavad olema ilmselt üha jõulisemad.

Venemaal on võimalus teha otsustavaid korrektiive Süürias ning oma välispoliitikas üldisemalt. Seda enam, et Kremlil ei ole tegelikult liitlasi – Süüria režiim vajab Venemaad üksnes edasi püsimiseks, Iraanil on omad huvid ning märkimisväärselt on Türgi otsustanud praeguses olukorras vaikida. USA ja tema liitlased suhtlesid enne raketirünnakut aktiivselt Venemaaga, kelle mureks oli näo päästmine ja mitte pihta saamine (baasid Süürias). Viimase mure eest kandsid lääneliitlased hoolt, kuid näo päästmine on president Putini ülesanne.

Karta on, et Kreml ei soovi nurgast – kuhu ta on ise ennast surunud – väljuda ning liigub edasi provokatsioonide saatel ja eskalatsiooni vaimus. Putini eeldatavalt viimane kuusaastak on alanud väga pingeliselt. Kui ta soovib veel pikalt omal kohal püsida, siis ta peab püüdma - varem või hiljem – pingeid maandada, mitte ainult suusõnaliselt ja propagandistlikult, vaid reaalsete sammudega.