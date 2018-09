Kalev Lillo: Igor Gräzini assisteerimine ei ole täiskohaga töö

"Igor küsis, et kas mul on võimalik teda aidata Eestis, mõtlesin järele, et mul see ajaressurss on olemas ja miks mitte," ütles Lillo Delfile.

Rahast ei ole Lillo enda sõnul Gräziniga veel rääkinud. "Mul ei ole ka hetkel veel lepingut ja ma ei oska mitte midagi öelda rahalise poole kohta," sõnas ta.

Gräzini assisteerimine ei ole Lillo sõnul täisajaga töö. "Ma teen seda muude asjade kõrvalt oma vabast ajast," kinnitas Lillo.

Igor Gräzin on Euroopa Parlamendist lahkunud Reformierakonna esimehe Kaja Kallase asendusliige. Lillo asub assistendina tööle Tallinnas.

Gräzin ütles eile ERR-ile, et ta vajas inimest, kes hakkaks teda Eestis aitama. "Ning Lillo on minu silmis Eesti sisepoliitika tundjana absoluutselt parim mees," lisas Gräzin.

Ta lisas, et Lillo tunneb Eesti omavalitsusjuhte ning tema üheks ülesandeks saab Kesk- ja Lõuna-Eesti kohaliku elu taaselustamine ja haldusreformi tagajärgedega tegelemine.