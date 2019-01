Kalandusettevõtte juht riigikogulastele: andke meile tagasi raha, millest VEB Fondi tõttu ilma jäime

Tänaseks on möödunud 26 aastat, Eesti kroon on minevik, arveldame eurodes ja tunneme uhkust üha jõukama Eesti üle, aga meie raha pole siiani tagastatud. Kui mõni inimene nii teeks, nimetataks teda vargaks ja pandaks trellide taha. Mul on olnud valus vaadata, kuidas varasemad võimul olijad vabandamise ja kahju korvamise asemel on läinud hoopis mõnitamise ja spekulantideks sildistamise teed. Samuti elab nagu Loch Nessi koletis edasi lausvale, nagu oleks Saare Kaluri Eestis asuvalt pangakontolt raha ära võtnud Venemaa. Meil ei ole kunagi olnud pangakontot üheski Venemaa pangas, meie ja ka teised VEB-i saagas kannatanud ettevõtjad hoidsid oma raha ikka Eesti pankades ehk tegemist on puhtalt Eesti sisese küsimusega. Venemaaga pole siin midagi pistmist. Seda kinnitab Riigikontrolli VEB fondi audit ja enamikõigusteadlaseid.

Tänastel uue põlvkonna poliitikutel on võimalik poliitilises kultuuris uus lehekülg pöörata. Riigikogu menetleb eelnõu, millega anda rahast ilma jäänutele tagasi täpselt see summa, mis pangakontodelt ära võeti ja mis lõpetaks Eesti Vabariigi petuväärtpaberite (Riikliku VEB Fondi sertifikaatide) saaga. Laual on kaks võimalust, võtta eelnõu vastu või see parlamendi volituste lõppemisel prügikasti saata.

VEB Fondi asjas on teil, Riigikogu liikmetel, võimalik teha valik. Kas anda see raha, mis on nagunii üüratult oma ostujõudu kaotanud ja intressivabalt riigi alustalasid toetanud, tagasi või mitte. See saab

olema lakmuspaber. Kas läheme häbist silmad maas edasi või jätkame ausa ja õiglase riigina.